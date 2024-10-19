ВИДЕО | Клуб Метса был близок к сенсации против дортмундской „Боруссии“, а команда Хейна одержала вторую победу в Ла Лиге

Дортмундская „Боруссия“ вышла вперёд на 44-й минуте первого тайма, когда алжирец Рами Бенсебаини головой отправил мяч в сетку после отличного навеса Паскаля Гросса.

Несмотря на несколько возможностей увеличить преимущество, „Боруссия“ позволила „Санкт-Паули“ сравнять счёт. На 78-й минуте Эрик Смит мощным дальним ударом с 25 метров отправил мяч в дальний угол ворот хозяев.

Однако гости недолго радовались ничейному результату. Через четыре минуты Серу Гирасси перепрыгнул Кароля Метса на дальней штанге и забил победный гол. Матч завершился со счётом 2:1.

Метс начал игру в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Заслуженно добавив три очка в свою копилку, „Боруссия“ поднялась на третье-четвёртое место с 13 очками. Команда „Санкт-Паули“ по-прежнему занимает 16-ю позицию, находясь в зоне вылета, с 4 очками после семи туров.

Лидеры чемпионата, мюнхенская „Бавария“ и „РБ Лейпциг“, имеющие по 14 очков, сыграют в субботу против „Штутгарта“ и „Майна“ соответственно.

„Вальядолид“ в гостях одолел „Алавес“

Клуб Хейна, „Вальядолид“, оказался в трудной ситуации, уступая уже на 6-й минуте матча. После грубой ошибки Марио Мартина Тони Мартинес пробил из 20 метров, и мяч приземлился в воротах Хейна.

На 17-й минуте „Вальядолид“ заработал пенальти, который успешно реализовал Мамаду Силла. Ничейный счёт держался до 72-й минуты, когда гости получили второй пенальти, который забил Селим Амалла. Всего через четыре минуты Ануар Тухами, завершив контратаку, вывел „Вальядолид“ вперёд 3:1.

Обзор матча можно посмотреть ТУТ.

В добавленное время игрок „Алавеса“ Энрике Гарсия Мартинес забил красивый гол, но хозяева поля не смогли больше изменить исход матча и смирились с поражением 2:3. На девятой добавленной минуте Гарсия получил ещё две жёлтые карточки и был удалён с поля.

„Вальядолид“ одержал вторую победу в сезоне, предыдущая была зафиксирована в первом туре, когда команда обыграла „Эспаньол“ со счётом 1:0.