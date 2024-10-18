ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (968-й день) | Офис генпрокурора Украины: российские военные в Нью-Йорке убили раненого солдата ВСУ, сдавшегося в плен

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину вернули тела 501 погибшего военнослужащего ВСУ. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам „СВО“ Шамсаил Саралиев заявил, что в Россию вернули тела 89 погибших российских военных.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи считает, что власти КНДР приняли решение направить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По информации южнокорейской разведки, Северная Корея отправит 12 тысяч военнослужащих. Источник NIS заявил, что „мобилизация войск уже началась“.

Депутаты Представительного собрания Суджанского района Курской области обратились в прокуратуру из-за высказываний врио министра строительства региона Александра Афонина, который заявил, что жителям района „нецелесообразно“ выдавать сертификаты на новое жилье. По мнению министра, оплата жилья для жителей „может привести к значительному оттоку трудового населения с территории Курской области“.

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 47 миллионов долларов, который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты.

„Русская служба Би-би-си“ сообщила о резком росте публикаций о погибших на войне россиянах. По данным „Би-би-си“, в среднем каждую неделю подтверждается гибель около 1000 военных. „Это не значит, что все они погибли за последние семь дней: во многих некрологах дата смерти относится к началу 2024 года или даже к предыдущим годам войны“, — отмечает издание.