ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (968-й день) | Офис генпрокурора Украины: российские военные в Нью-Йорке убили раненого солдата ВСУ, сдавшегося в плен
Подводим итоги очередного дня войны.
Главное к утру
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 18 октября российские войска выпустили по территории Украины 135 беспилотников. По данным украинской армии, 80 дронов сбиты над Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областями. Еще 44 беспилотника „локационно потеряны“, два — улетели в Беларусь, 10 — все еще находятся в воздушном пространстве Украины.
Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что украинский президент позволил войне начаться. Он также раскритиковал Зеленского за то, что тот, по его мнению, не стремится к миру с Россией. „Это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но ему не следовало позволять этой войне начинаться. Война проиграна“, — цитирует Трампа Reuters.
Президент США Джо Байден прибыл в Берлин с кратким визитом. Там он обсудит российско-украинскую войну с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
Главное к полудню
ФСБ отчиталась о задержании в аннексированном Крыму жительницы Херсонской области, которая подозревается в шпионаже. По версии спецслужбы, гражданка Украины 2001 года рождения передавала в СБУ сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области.
Украинские власти продолжают говорить об участии граждан КНДР в войне на стороне России. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что около 11 тысяч „северокорейских пехотинцев“ проходят подготовку на востоке России. Независимого подтверждения этой информации нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал „план победы“ президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, с таким планом „победить нельзя“. Орбан утверждает, что страны ЕС „были шокированы“, изучив „план победы“ Зеленского.
Официальное приглашение вступить в НАТО — „единственный способ“ для Украины пережить российское вторжение, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Financial Times. По его мнение, такое приглашение вынудит Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Главные новости вечера
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину вернули тела 501 погибшего военнослужащего ВСУ. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам „СВО“ Шамсаил Саралиев заявил, что в Россию вернули тела 89 погибших российских военных.
Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи считает, что власти КНДР приняли решение направить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По информации южнокорейской разведки, Северная Корея отправит 12 тысяч военнослужащих. Источник NIS заявил, что „мобилизация войск уже началась“.
Депутаты Представительного собрания Суджанского района Курской области обратились в прокуратуру из-за высказываний врио министра строительства региона Александра Афонина, который заявил, что жителям района „нецелесообразно“ выдавать сертификаты на новое жилье. По мнению министра, оплата жилья для жителей „может привести к значительному оттоку трудового населения с территории Курской области“.
Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 47 миллионов долларов, который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты.
„Русская служба Би-би-си“ сообщила о резком росте публикаций о погибших на войне россиянах. По данным „Би-би-си“, в среднем каждую неделю подтверждается гибель около 1000 военных. „Это не значит, что все они погибли за последние семь дней: во многих некрологах дата смерти относится к началу 2024 года или даже к предыдущим годам войны“, — отмечает издание.
Российские военные в Донецкой области застрелили, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, который сдался в плен, сообщил офис генерального прокурора Украины. По данным ведомства, солдат ВСУ, вероятно, получил ранение, когда выполнял боевое задание на бахмутском направлении. Здание, в котором он находился, захватили российские военные, а раненого украинца, как утверждается в посте прокуратуры, взяли в плен. В итоге российские военные, говорится в сообщении, застрелили безоружного солдата ВСУ. По информации офиса генпрокурора, это произошло утром 6 сентября вблизи Фенольного завода на территории поселка Нью-Йорк Донецкой области.
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