Правда ли, что на видео показан прогноз погоды в выпуске новостей на шведском телевидении?
В октябре 2024 года в соцсетях стал популярен ролик, в котором, как утверждается, шведский телеведущий с нетипичной для СМИ откровенностью и экспрессивностью делится своим мнением о местной погоде. Мы проверили достоверность этого видео.
Видео, снабжённое субтитрами на русском языке, выглядит как отрывок выпуска новостей. Ведущий прогноза погоды стоит у интерактивной карты и с видимым раздражением на лице говорит по-шведски: „Говно, а не погода. Говно в понедельник, во вторник, в среду, всё“. Растерянные дикторы просят его добавить „что-нибудь обнадёживающее“, но их коллега только сильнее раздражается и повторяет: „В воскресенье — говно! В понедельник — говно! Во вторник — говно! В среду — говно!“. Затем со словами „На этом всё, спасибо!“ он выходит из кадра.
Этот ролик опубликовали многие Telegram-каналы, например „Voblya • новости“ (138 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Не Моргенштерн“ (116 000), „Рифмы и новости“ (109 000) и „Техномотель“ (75 000). Видео также стало популярным в соцсети X: в частности, в аккаунте поэтессы Любови Воропаевой оно набрало 294 000 просмотров.
В разных версиях ролика в правом верхнем углу размещён один из двух логотипов. В ряде случаев это эмблема шведского общественного телевещателя SVT, в других — наложенный поверх неё логотип российского провластного сайта Avia.pro.
Зато в левом верхнем углу неизменно появляется надпись Koppla av. Это название комедийного шоу, выходящего на SVT. Одна из звёзд программы — шведский комик Бьорн Густафсон, который, судя по его фотографии на сайте телеканала, и играл того самого шведского синоптика.
В списке эпизодов этого шоу „Проверено“ нашло выпуск, в который вошёл завирусившийся позднее скетч о прогнозе погоды. Он вышел в эфир 6 сентября 2024 года. В оригинале история про синоптика не ограничивается нервным срывом в прямом эфире, герой Густафсона — это сквозной персонаж, который появляется и в других выпусках Koppla av.
Самая ранняя публикация вирусного видео, которую удалось найти „Проверено“, появилась 13 октября в 22:03 по московскому времени в Telegram-канале Full-Time Trading. Его пост набрал около 36 000 просмотров.
Таким образом, распространившийся в соцсетях ролик — не фрагмент настоящего выпуска новостей, а скетч из популярного в Швеции комедийного шоу.
Итог: Сатирические новости