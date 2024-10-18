Правда ли, что на видео показан прогноз погоды в выпуске новостей на шведском телевидении?

Видео, снабжённое субтитрами на русском языке, выглядит как отрывок выпуска новостей. Ведущий прогноза погоды стоит у интерактивной карты и с видимым раздражением на лице говорит по-шведски: „Говно, а не погода. Говно в понедельник, во вторник, в среду, всё“. Растерянные дикторы просят его добавить „что-нибудь обнадёживающее“, но их коллега только сильнее раздражается и повторяет: „В воскресенье — говно! В понедельник — говно! Во вторник — говно! В среду — говно!“. Затем со словами „На этом всё, спасибо!“ он выходит из кадра.

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В разных версиях ролика в правом верхнем углу размещён один из двух логотипов. В ряде случаев это эмблема шведского общественного телевещателя SVT, в других — наложенный поверх неё логотип российского провластного сайта Avia.pro.

Зато в левом верхнем углу неизменно появляется надпись Koppla av. Это название комедийного шоу, выходящего на SVT. Одна из звёзд программы — шведский комик Бьорн Густафсон, который, судя по его фотографии на сайте телеканала, и играл того самого шведского синоптика.

В списке эпизодов этого шоу „Проверено“ нашло выпуск, в который вошёл завирусившийся позднее скетч о прогнозе погоды. Он вышел в эфир 6 сентября 2024 года. В оригинале история про синоптика не ограничивается нервным срывом в прямом эфире, герой Густафсона — это сквозной персонаж, который появляется и в других выпусках Koppla av.

Самая ранняя публикация вирусного видео, которую удалось найти „Проверено“, появилась 13 октября в 22:03 по московскому времени в Telegram-канале Full-Time Trading. Его пост набрал около 36 000 просмотров.