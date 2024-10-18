„Я всегда себя в странах Запада ощущал скорее российским агентом“: переехавший в Эстонию врач Андрей Волна о своем новом статусе иноагента

Андрей Волна в январе 2023 года подписал открытое письмо Владимиру Путину от российских врачей, призывавших прекратить издевательства над Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. В Москве, Ижевске и Рязани 16 октября прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое письмо с требованием расследовать убийство Алексея Навального в колонии.

RusDelfi обратился к Андрею Волне за комментарием. Ниже представлен его полный ответ:

„Я всегда себя в странах Запада ощущал скорее российским агентом, если можно так выразиться. Коллеги приглашали меня поделиться опытом, прочитать лекции в Нидерланды, в Швейцарию, я многократно делал это в Венгрии, в Греции, в Турции, в Чехии, ОАЭ, на Мальте, в постсоветских странах – таких, как Беларусь, Молдова, Армения, любимая Украина, Болгария.

И всегда я считал, что я представляю Россию. Но, наверное, не ту Россию, которая уже была, а ту Россию, которую я себе представлял, ту, которая должна была случиться: прекрасная Россия настоящего.

С началом широкомасштабной агрессии у меня и у моей семьи не оставалось другого выхода, кроме как поддержать Украину, кроме как уехать в Эстонию. Спасибо этой стране, мы все получили международную защиту, что дало мне возможность ездить в Украину и оказывать посильную помощь вместе с моими украинскими коллегами, прежде всего – раненым военным.

Также я продолжал заниматься преподавательской деятельностью и продолжаю заниматься ей в Украине. Основная тема – это повреждения и последствия повреждений на поле боя.

Мне кажется, что не я предал страну, а страна предала меня, мою семью. Никакой у меня радости по поводу присуждения этого статуса нет, разумеется, есть некая печаль, несмотря на то, что с российским режимом все понятно. Я чувствую себя оскорбленным в какой-то мере“.

По данным Meduza, в обновленный список, опубликованный на сайте ведомства, попали: