„Я всегда себя ощущал скорее российским агентом в странах Запада“: переехавший в Эстонию врач Андрей Волна о своем новом статусе иноагента
Министерство юстиции РФ 18 октября обновило реестр „иностранных агентов“. В него вошел и живущий в настоящее время в Эстонии российский врач Андрей Волна, который прокомментировал свой новый статус для RusDelfi.
Андрей Волна в январе 2023 года подписал открытое письмо Владимиру Путину от российских врачей, призывавших прекратить издевательства над Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. В Москве, Ижевске и Рязани 16 октября прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое письмо с требованием расследовать убийство Алексея Навального в колонии.
RusDelfi обратился к Андрею Волне за комментарием. Ниже представлен его полный ответ:
„Я всегда себя ощущал скорее российским агентом, если можно так выразиться, в странах Запада. Меня же коллеги приглашали поделиться опытом, прочитать лекции в Нидерланды, в Швейцарию, я многократно делал это в Венгрии, в Греции, в Турции, в Чехии, в ОАЭ, на Мальте, в постсоветских странах – таких, как Беларусь, Молдова, Армения, любимая Украина, Болгария.
И всегда я считал, что я представляю Россию. Но, наверное, не ту Россию, которая уже была, а ту Россию, которую я себе представлял, ту, которая должна была случиться: прекрасная Россия настоящего.
С началом широкомасштабной агрессии у меня и у моей семьи не оставалось другого выхода, кроме как поддержать Украину, кроме как уехать в Эстонию. Спасибо этой стране, мы все получили международную защиту, что дало мне возможность ездить в Украину и оказывать посильную помощь вместе с моими украинскими коллегами, прежде всего – раненым военным.
Также я продолжал заниматься преподавательской деятельностью и продолжаю заниматься ей в Украине. Основная тема – это повреждения и последствия повреждений на поле боя.
Мне кажется, что не я предал страну, а страна предала меня, мою семью. Никакой у меня радости по поводу присуждения этого статуса нет, разумеется, есть некая печаль, несмотря на то, что с российским режимом все понятно. Я чувствую себя оскорбленным в какой-то мере“.
По данным Meduza, в обновленный список, опубликованный на сайте ведомства, попали:
Андрей Волна, врач-травматолог, уехавший в Украину;
Алексей Барановский, доброволец легиона „Свобода России“;
Даниил Константинов, бывший политзаключенный, член совета Форума свободной России, входил в Координационный совет российской оппозиции;
Максим Матвейченков, экономический обозреватель „Радио Свобода“, пишущий под псевдонимом Максим Блант;
Сергей Илюхин, журналист и политик из Архангельской области,
медиа-проект Ateo.
В сообщении Минюста сказано, что Волна, Барановский и Матвейченков выступали против вторжения российских войск в Украину, Константинов, Барановский и Волна, а также Ateo распространяли „недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ“, а Илюхин — „распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике“.
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