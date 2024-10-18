Опытный сорокадевятилетний автор влюбил в себя девочку: почему стоит пойти в кино на фильм „Согласие“?

Был такой французский писатель русского происхождения по имени Габриеэль Матцнефф. Да что был, он и сейчас ещё есть, очень старенький, но пока ещё живой. Во время активной части своей литературной карьеры он считался видным автором, получил несколько французских литературных премий, а некоторые критики даже называли его „самым заметным автором своего поколения“.

В многих, почти во всех романах Матцнеффа описываются случаи педофилии и секс-туризма, его герои периодически наездами посещают Азию и трахают маленьких филиппинских мальчиков. Не буду обманывать, я не читал ни одного романа Матцнеффа, но всё, что написано около них, позволяет предположить, что педофилия его героев описывается автором с точки зрения человека освобождённого от комплексов, предрассудков и прочих сдерживающих пут традиционного общества. Типа Гумберта Гумберта на минималках – никто не понимает или боится себе в этом признаться, а девочки хороши, только пока им не исполняется не то шестнадцать, не то восемнадцать – это уж у кого как. А мальчики и того короче по времени.

И всё бы ничего, мало ли какие мысли могут возникнуть в нездоровых писательских головах, фантазия, даже самая болезненная, не повод для наездов и отмены, но впоследствии выяснилось, что Матцнефф, что называется, практиковал то, что проповедовал. Фильм „Согласие“ - это мемуары Ванессы Спрингоры, с которой Матцнефф сожительствовал с её четырнадцати по её шестнадцать лет.