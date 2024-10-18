Опытный сорокадевятилетний автор влюбил в себя девочку: почему стоит пойти в кино на фильм „Согласие“?
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов написал рецензию для RusDelfi на новый фильм Ванессы Фильо „Согласие“, который прямо сейчас идет в кинотеатрах Эстонии. Кому стоит на него идти?
Был такой французский писатель русского происхождения по имени Габриеэль Матцнефф. Да что был, он и сейчас ещё есть, очень старенький, но пока ещё живой. Во время активной части своей литературной карьеры он считался видным автором, получил несколько французских литературных премий, а некоторые критики даже называли его „самым заметным автором своего поколения“.
В многих, почти во всех романах Матцнеффа описываются случаи педофилии и секс-туризма, его герои периодически наездами посещают Азию и трахают маленьких филиппинских мальчиков. Не буду обманывать, я не читал ни одного романа Матцнеффа, но всё, что написано около них, позволяет предположить, что педофилия его героев описывается автором с точки зрения человека освобождённого от комплексов, предрассудков и прочих сдерживающих пут традиционного общества. Типа Гумберта Гумберта на минималках – никто не понимает или боится себе в этом признаться, а девочки хороши, только пока им не исполняется не то шестнадцать, не то восемнадцать – это уж у кого как. А мальчики и того короче по времени.
И всё бы ничего, мало ли какие мысли могут возникнуть в нездоровых писательских головах, фантазия, даже самая болезненная, не повод для наездов и отмены, но впоследствии выяснилось, что Матцнефф, что называется, практиковал то, что проповедовал. Фильм „Согласие“ - это мемуары Ванессы Спрингоры, с которой Матцнефф сожительствовал с её четырнадцати по её шестнадцать лет.
Это как будто бы не было насилием, потому что сначала опытный сорокадевятилетний автор влюбил в себя девочку из богемной семьи, всячески литературой интересовавшуюся. Любовь была такой, какая обычно и обуревает в четырнадцать лет – до гроба, до смертной доски, когда кажется, что, кроме любимого человека, нет никого, все остальные против тебя, а за него, соответственно, можно отдать всё, что угодно. Включая, какие пустяки, свою девственность и искалеченную психику. Мама Ванессы была в курсе этого союза, и, судя по фильму, не была от него в восторге, но и активно не противилась – потому что страна свободная, а четырнадцать тогда во Франции было возрастом согласия (после того, как эта история всплыла, его повысили до пятнадцати, отсюда, собственно, и название, что книги, что фильма).
И Матцнефф не просто сексуально использует Ванессу. Он записывает их отношения с маниакальными подробностями, как, когда, в каких позах, что сказала Ванесса, как она на него злилась, как была невыдержанна и истерична до, и как подобрела к нему после.
Фильм исследует довольно деликатную проблему – где пролегает грань между свободой (потому что формально, во всяком случае, во Франции, Матцнефф законов не нарушал, уголовное дело против него, которое завели уже в двадцатые годы, развалилось как раз по этой причине), и абьюзом. Потому что, разумеется, Матцнефф абьюзит Ванессу, притом не только и не столько физически. Он требует от неё той самой безоговорочной любви, с которой началась их история, и дальше, он ревнует её ко всем и всему, при этом сам позволяет себе отвлекаться на других девочек примерно того же возраста. Кроме того, в Филипиннах, куда столь часто приезжали герои книг Матцнеффа, они периодически насилуют маленьких мальчиков – что уж явно выходит за рамки свободы и вольнодумства и даёт веские основания предположить, что то же самое проделывал и сам Матцнефф.
Словом, фильм пытается ответить на вопрос, где кончается художник, и начинается мудак. В случае этой истории всё достаточно прозрачно, Матцнефф примерно с самого начала кажется максимально неприятным типом, что и подтверждает весь дальнейший ход событий. Искусство, конечно, прощает многое – но далеко не всё.
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