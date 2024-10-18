В Украину вернули 500 тел убитых военных

Власти Украины репатриировали 382 тела военных, погибших на авдеевском направлении, 56 тел солдат, убитых на бахмутском направлении, 45 тел военнослужащих, погибших на марьинском направлении, четыре тела военных с запорожского направления, семь тел солдат, воевавших на луганском направлении, а также „одно тело из морга на территории РФ“.

Когда именно были убиты эти военные, не уточняется.

„ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения“, — говорится в сообщении.

Минобороны России об обмене телами погибших военных пока не сообщало.

Украинский проект „Хочу найти“ утверждает, что РФ получила 89 тел погибших российских военных. „Это тела и останки найденные украинскими поисковыми группами в Курской области, а также в районе украинских населенных пунктов Терны, Макеевка, Красногоровка, Орловка, Невское и Ямполь“, — заявил проект. Информацию об этом РБК подтвердил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

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