МНЕНИЕ | Константин Эггерт: Путин будет готов „разменять“ Иран на Украину?

Иран помогает России в войне против Украины. Россия помогает Ирану угрожать мирному судоходству в Красном море и Ормузском проливе, обстреливать Израиль и держать под фактическим военным контролем Ливан.

Вдобавок, судя по информации The Wall Street Journal, прокремлевский „торговец смертью“ Виктор Бут снова „в деле“. Он якобы обсуждал в Москве возможность поставок стрелкового оружия союзникам Ирана - йеменским хуситам. Это, разумеется, мелочь в сравнении с ракетами „земля-корабль“, которые хуситы используют для обстрела судов в Красном море и которые Москва тоже, возможно, поставит йеменским союзникам Тегерана. Иран не остается в долгу и помогает России пополнить запас ракет для обстрелов Украины. Добавим к этому многочисленные видео с российским (а также китайским и северокорейским) оружием, снятые ЦАХАЛ в захваченных оружейных складах „Хезболлах“ и ХАМАС.

Путин, между тем, продолжает вести дела с иранским режимом. На саммите в Туркменистане он встретился с новым иранским президентом Масудом Пезешкианом. Предполагается, что до конца месяца Москва и Тегеран подпишут соглашение о стратегическом партнерстве, подобное уже заключенному Россией с Северной Кореей.

Разумеется, гарантии, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху обязательно прислушается к просьбам Белого дома, нет. Но вероятность того, что, как минимум, до завершения президентских выборов в США он не станет ничего предпринимать, довольно велика.

Если администрация Джо Байдена действительно просила Израиль не наносить удары по объектам ядерной программы и нефтегазовой промышленности Ирана, то для Владимира Путина это и плохая, и хорошая новость одновременно. Плохая - потому что в случае поражения иранских объектов, цена нефти, скорее всего, подскочила бы и принесла бы дополнительные доходы Кремлю. Российский режим намерен в 2025 году тратить на войну 40 процентов государственного бюджета. В такой ситуации лишних денег не бывает. Но одновременно эта новость для Кремля и хорошая: построенные с помощью России объекты иранской ядерной программы не окажутся под угрозой.

Путин, Трамп и „смена режима“ в Иране

Вопрос, изменится ли положение дел после инаугурации нового американского президента в январе 2025 года? Все зависит не только от того, кто станет президентом, но и какая партия получит большинство в Сенате. Если контроль над Белым домом и Сенатом будет у разных партий, то, скорее всего, драматических изменений в американской политике ожидать не стоит.

Однако если победит Камала Харрис, а сенатское большинство останется демократическим, то, скорее всего, Белый дом предпримет попытку возродить многостороннее международное соглашение по иранской ядерной программе 2015 года, достигнутое при Бараке Обаме.

Если выборы выиграет Дональд Трамп, а в Сенате установится республиканское большинство, то все будет иначе. В 2018 году он вышел из иранской ядерной сделки. Его администрация вела бескомпромиссно жесткую политику в отношении Ирана и, в случае победы, Трамп ее, скорее всего, возродит. Не исключаю, что Вашингтон и вовсе сделает ставку на смену режима в Тегеране. Тем более, что одной из главных внешнеполитических целей любой американской администрации будет содействие установлению дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которому иранцы всячески стремятся помешать.

Израиль уже ведет активную пропагандистскую кампанию внутри Ирана, явно нацеленную на расшатывание основ режима мулл. Пожалуй, самая видная фигура иранской оппозиции, принц Реза Пехлеви также очень активен в последнее время. При Трампе смена режима, возможно, станет и политикой Вашингтона.

В этом случае свертывание военного сотрудничества с Ираном и его союзниками вполне может стать той ценой, которую Путин будет готов заплатить за прекращение огня в Украине на выгодных для него, Путина, условиях. Вероятность этого сегодня невысока, но она есть. Вдобавок, если Вашингтон сделает ставку на свержение иранского режима, то Кремль явно не захочет открыто выступить на стороне Тегерана.

Будет ли сделано предложение „разменять Украину на Иран“? Если да, то кем? И что в таком случае скажут американские сенаторы и европейские союзники по НАТО? На эти вопросы сейчас никто не ответит. Но ясно, что для российского режима Украина намного важнее судьбы аятоллы Хаменеи, да и всех, казалось бы, столь значимых сегодня политических связей со странами „глобального Юга“.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW „вТРЕНДde“.

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