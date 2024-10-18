„Бегите, глупцы!“: почему новый главный тренер сборной Англии - неудачный выбор?
Футбольный блогер RusDelfi Дмитрий Литвинов анализирует недавнее назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.
В те часы, что, видимо, отделяли нас от официальной новости о назначении Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии, прямо хотелось закричать англичанам что тот Гэндальф: „Бегите, глупцы!“
Ну, серьезно, страна ныла года три уже, как тренер Саутгейт ограничивает атакующий потенциал английских футболистов - и теперь берет тренера плюс-минус того же профиля. Да, заметно лучше проявившего себя на клубном уровне, но и с максимально заметными красными флагами конкретно под эту работу.
Первый и самый заметный - Тухель точно не из тренеров-психологов. Он охотно идёт на конфликты, кстати, в том числе и с работодателями. Не Конте в этом плане, но совсем рядом. Буквально полная противоположность Саутгейту, особенно в начале работы того, когда все игроки хвалили Гарета, как тот сумел раскрепостить их за пределами поля. Потом это всё пошло на убыль, но всё равно - в сравнении с Тухелем принципиально другой тренер.
Второй красный флаг - по сути, изнанка предыдущего. Тухель из тренеров-системщиков, тех, для кого первична идея, а не исполнители (а потому и возиться с подходом и душевными настройками он не любит). О том, чтобы наигрывать схемы в сборных, в современном футболе речь в целом не идёт. Хорошая новость тут в том, что в защите всё же с этим проще, и защиту немец умеет ставить. Плохая - с чем-чем, а с защитой у англичан и так не было проблем при Саутгейте.
Третий флаг - собственно, текущая тренерская форма Тухеля. В „Баварии“ всё выглядело максимально неубедительно в концовке первого сезона (или третьсезона, если угодно, учитывая время прихода на смену Нагельсману), а во втором и вовсе произошёл провал по меркам „Баварии“ - ни одного титула. Да, при великолепном „Байере“, но ведь и сказать, что хоть на какой-то части сезона радовала игра, нельзя. Очки набирали исправно, это да, благо суперсезон сразу же выдал Кейн (интересно, что он сейчас думает?), но глобально - чаще просто реализовали грандиозное преимущество в классе над большинством соперников.
Потому из Мюнхена тренера и погнали (точнее, не стали удерживать) в итоге, даже не озаботившись поисками замены заранее, из-за чего в какой-то момент даже оказались на грани вовсе уж унизительной ситуации, когда пришлось бы начинать и новый сезон с Тухелем. К счастью, там уже он сказал, что не хочет оставаться.
А вот проблемы с тем, что он иностранец, я как раз не вижу - любые смущения на эту тему должны были быть отброшены ещё в эпоху Эрикссона. Немец? Ну, сейчас не 1945-й, и даже не 1995-й год, будет побеждать - всем будет плевать, откуда он. Будет проигрывать - тогда, может, и будут копать, чем там его дедушки занимались с 1933-го по 1945-й. Но само по себе происхождение Тухеля вряд ли будет каким-то фактором, на который будут обращать внимание.
Мне кажется, что для него самого заход именно сейчас не очень выгоден - выведет сборную из группы Лиги наций, все подумают, что так и должно было быть. Кто этих греков не обыграл бы? Только совсем уж неумеха, не поющий даже гимн страны. А не выведет (так-то обыграть на заказ греков у них на выезде не всегда легко) - скажут, что он не волшебник, и вообще зачем так спешили. Но, видимо, сам Тухель уж очень соскучился по работе. Или решил выжать максимум из ситуации - вот это „в каком же ты отчаянии, что обратился ко мне“ Локи. Ну, и, конечно, на фоне провала Карсли с греками дома, когда он просто выставил лучших атакующих игроков, но среди них не оказалось форвардов, определённый крен в защиту от Тухеля поначалу будет даже приветствоваться. Ещё и найдутся желающие заявить, что Англия при Саутгейте иначе играла - и был результат, так что всё правильно, что позвали того же „Гарета“, но на максималках. Что ж, по крайней мере будет забавно, если второй титул чемпионов мира Англия тоже выиграет благодаря немцам. Но ведь не выиграет.
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