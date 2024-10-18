„Бегите, глупцы!“: почему новый главный тренер сборной Англии - неудачный выбор?

А вот проблемы с тем, что он иностранец, я как раз не вижу - любые смущения на эту тему должны были быть отброшены ещё в эпоху Эрикссона. Немец? Ну, сейчас не 1945-й, и даже не 1995-й год, будет побеждать - всем будет плевать, откуда он. Будет проигрывать - тогда, может, и будут копать, чем там его дедушки занимались с 1933-го по 1945-й. Но само по себе происхождение Тухеля вряд ли будет каким-то фактором, на который будут обращать внимание.

Мне кажется, что для него самого заход именно сейчас не очень выгоден - выведет сборную из группы Лиги наций, все подумают, что так и должно было быть. Кто этих греков не обыграл бы? Только совсем уж неумеха, не поющий даже гимн страны. А не выведет (так-то обыграть на заказ греков у них на выезде не всегда легко) - скажут, что он не волшебник, и вообще зачем так спешили. Но, видимо, сам Тухель уж очень соскучился по работе. Или решил выжать максимум из ситуации - вот это „в каком же ты отчаянии, что обратился ко мне“ Локи. Ну, и, конечно, на фоне провала Карсли с греками дома, когда он просто выставил лучших атакующих игроков, но среди них не оказалось форвардов, определённый крен в защиту от Тухеля поначалу будет даже приветствоваться. Ещё и найдутся желающие заявить, что Англия при Саутгейте иначе играла - и был результат, так что всё правильно, что позвали того же „Гарета“, но на максималках. Что ж, по крайней мере будет забавно, если второй титул чемпионов мира Англия тоже выиграет благодаря немцам. Но ведь не выиграет.