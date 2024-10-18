Скачок в потерях России: что известно о погибших в Украине российских военных к середине октября

В числе погибших офицеров — 1 165 элитных специалистов командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов). Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой.

С начала вторжения Россия потеряла в Украине 4 217 офицеров, включая 7 генералов и еще 467 человек в звании от подполковника и выше.

Российская армия продолжает использовать тактику группы „Вагнера“ — волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает оборонительную силу украинской артиллерии.

Начиная с сентября этого года потери добровольцев стали превышать потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

Новоиспеченные контрактники существенно отличаются от профессиональных военных: до войны они работали в гражданском секторе, а перед отправкой на фронт прошли лишь минимальную подготовку, которая длилась в разных случаях от трех до десяти дней.

Больше всего потерь — среди добровольцев. Так мы называем тех, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. Их доля в общем массиве продолжает расти. Нам удалось подтвердить гибель 14 929 добровольцев — это 21% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны.

Среди других возможных причин — постепенное подтверждение российских потерь в Курской области РФ или последствия летней наступательной кампании. Рост сообщений о погибших также может быть сочетанием всех этих факторов.

Рост потерь может быть результатом наступательных операций российских сил в Донецкой области Украины, таких как штурм Угледара, который был захвачен к началу октября, и штурм Покровска, бои за который продолжаются.

Но темпы роста потерь в последние недели выше, чем средние еженедельные показатели 2022 и 2023 годов.

В последние три недели мы вновь начали фиксировать резкий рост публикаций о погибших на войне россиянах. В среднем каждую неделю подтверждается гибель около 1000 военных. Это не значит, что все они погибли за последние семь дней: во многих некрологах дата смерти относится к началу 2024 года или даже к предыдущим годам войны.

В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.

Каковы реальные потери?

Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Отчасти это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары с беспилотников. В этой связи во многих случаях от эвакуации на какое-то время отказываются.

С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 113 900 до 164 500 человек.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (в ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.

Следовательно, на основе собранных нами данных можно предположить, что общее число погибших со стороны российской армии и пророссийских сил находится в диапазоне от 134 900 до 188 000 военных.