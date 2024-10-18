Правда ли, что на этих видео изображены разрушения, вызванные ураганом „Милтон“?
На фоне обрушившегося на Флориду урагана „Милтон“ в русскоязычных СМИ и Telegram-каналах распространились многочисленные видео, на которых якобы показано стихийное бедствие в США и его последствия.
10 октября Telegram-канал „Прямой эфир • новости“ (758 000 просмотров) опубликовал длящийся около минуты ролик с подписью, что „Милтон“ достиг западного побережья Флориды и привёл к отключению электричества у более 1,1 млн местных жителей. Видео состоит из нескольких фрагментов, якобы снятых очевидцами. На них запечатлены вспышки молний, сильный ветер, срывающий обшивку с домов, проливной дождь и обрушившиеся здания. Один из этих фрагментов также разместил в X телеканал „Настоящее время“ и другие пользователи.
„Проверено“ разобрало ролик с помощью обратного поиска Google по изображениям. Нам удалось идентифицировать бо́льшую часть входящих в него фрагментов и убедиться, что ни один из них не имеет отношения к урагану „Милтон“.
Первое из видео было опубликовано на верифицированной странице метеорологического сайта iWeatherNet в Facebook 16 июля 2024 года. Ролик сопровождался подписью: „Жуткий шторм, который только что пронёсся через Урбандейл, штат Айова, к западу от города Де-Мойн“.
Второе видео, с развевающимся на ураганном ветру американским флагом, вырезано из ролика, опубликованного на YouTube-канале ABC News 5 мая 2022 года. Подпись к видео гласит: „Кадры с камеры наблюдения показывают торнадо категории EF-3 с ветрами до 155 миль в час, который пронёсся через Андовер, штат Канзас“.
На третьем видео запечатлены огромные волны, заливающие строения на побережье. Оно ранее публиковалось в интернете 1 октября и 28 июля, местом действия были указаны Мексика и Марокко соответственно. На YouTube-канале Rumble Viral ролик выложили ещё 29 декабря 2023 года с подписью: „Экстремальный шторм нанёс серьёзный ущерб в районе Грузия — Гагра“. C указанием на ту же местность ролик выкладывали на YouTube и 27 ноября 2023 года — в тот день на город Гагра, находящийся в Абхазии, и правда обрушился шторм.
Хотя нам не удалось достоверно идентифицировать четвёртое видео, можно точно сказать, что к „Милтону“ оно отношения не имеет, поскольку неоднократно публиковалось в Сети до того, как ураган обрушился на Флориду. Например, его размещали в TikTok в июне 2024 года с подписью „Торнадо застыло“ и хештегом #AI (artificial intelligence, „искусственный интеллект“ — англ.), а также на YouTube в июле 2023 года.
Тот же дом, что и на пятом видео, виден (в зеркальном отображении) в ролике „До и после урагана „Хелен““, опубликованном на YouTube 29 сентября 2024 года.
Шестое видео было опубликовано там же пятью днями ранее с подписью: „Тайфун „Яги“ прошёл через логистический центр в Хайфоне“. Хайфон — город во Вьетнаме, на который в сентябре действительно обрушился тайфун „Яги“, однако „Проверено“ не смогло подтвердить, что на видео изображены именно его последствия. Оригинальный ролик на YouTube сопровождается пометкой: „Звук или визуальные элементы были значительно отредактированы или созданы с помощью цифровых технологий“.
Судя по всему, седьмое видео было отзеркалено и подверглось цветокоррекции. Его вероятный оригинал был опубликован 13 октября 2023 года в Facebook на странице „Новости Ортоландии“ (муниципалитета в бразильском штате Сан-Паулу). Ролик сопровождается подписью: „Крышу сорвало ветром и сильным дождём в „Вила Сома“, Сумаре. Видно, насколько сильный был ветер, и в последний момент мужчина чудом избежал удара“.
Последнее, девятое видео не удалось идентифицировать достоверно, но мы нашли его в аналогичной подборке, якобы показывающей последствия урагана „Хелен“. Примечательно, что у обеих подборок одна и та же звуковая дорожка.
Итог: Неправда