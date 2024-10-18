Правда ли, что на этих видео изображены разрушения, вызванные ураганом „Милтон“?

10 октября Telegram-канал „Прямой эфир • новости“ (758 000 просмотров) опубликовал длящийся около минуты ролик с подписью, что „Милтон“ достиг западного побережья Флориды и привёл к отключению электричества у более 1,1 млн местных жителей. Видео состоит из нескольких фрагментов, якобы снятых очевидцами. На них запечатлены вспышки молний, сильный ветер, срывающий обшивку с домов, проливной дождь и обрушившиеся здания. Один из этих фрагментов также разместил в X телеканал „Настоящее время“ и другие пользователи.

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„Проверено“ разобрало ролик с помощью обратного поиска Google по изображениям. Нам удалось идентифицировать бо́льшую часть входящих в него фрагментов и убедиться, что ни один из них не имеет отношения к урагану „Милтон“.

Первое из видео было опубликовано на верифицированной странице метеорологического сайта iWeatherNet в Facebook 16 июля 2024 года. Ролик сопровождался подписью: „Жуткий шторм, который только что пронёсся через Урбандейл, штат Айова, к западу от города Де-Мойн“.

Второе видео, с развевающимся на ураганном ветру американским флагом, вырезано из ролика, опубликованного на YouTube-канале ABC News 5 мая 2022 года. Подпись к видео гласит: „Кадры с камеры наблюдения показывают торнадо категории EF-3 с ветрами до 155 миль в час, который пронёсся через Андовер, штат Канзас“.

На третьем видео запечатлены огромные волны, заливающие строения на побережье. Оно ранее публиковалось в интернете 1 октября и 28 июля, местом действия были указаны Мексика и Марокко соответственно. На YouTube-канале Rumble Viral ролик выложили ещё 29 декабря 2023 года с подписью: „Экстремальный шторм нанёс серьёзный ущерб в районе Грузия — Гагра“. C указанием на ту же местность ролик выкладывали на YouTube и 27 ноября 2023 года — в тот день на город Гагра, находящийся в Абхазии, и правда обрушился шторм.