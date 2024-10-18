Разведка Южной Кореи: КНДР отправит 12 тысяч своих военных для поддержки России в войне с Украиной

По информации южнокорейской разведки, Северная Корея отправит 12 тысяч военнослужащих. Источник NIS заявил, что „мобилизация войск уже началась“.

В связи с этим сообщениями президент Южной Кореи Юн Сок Лёнь провел внеплановое совещание по безопасности с представителями разведки и армии. В заявлении по итогам встречи, которое приводит Reuters, говорится, что „ситуация, когда сближение России и Северной Кореи перешло от поставок военных грузов к фактической отправке войск, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества“.

В свою очередь руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке России, а к 1 ноября они будут готовы к участию в войне против Украины. Он не сообщил источник этой информации. По его данным, первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. „У нас сейчас нет полной картины“, — приводит слова Буданова „Украинская правда“.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея не только передает оружие России, но и фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в российских войсках.

По информации The Guardian, военные инженеры из КНДР помогают российским войскам наносить удары по Украине северокорейскими ракетами KN-23. По словам собеседников издания в Южной Корее и Украине, граждане КНДР были среди погибших в результате украинского ракетного удара около Донецка в начале октября. Были ли это военные инженеры или военнослужащие, неизвестно.

Российские власти отрицают, что северокорейские военные воюют на стороне РФ в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти данные „очередной уткой информационной“.

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