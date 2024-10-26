26.10.2024, 13:41
Катрина Лехис вернулась в женскую сборную, но у Союза фехтования Эстонии нет ни денег, ни главного тренера для команды
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонской команде по фехтованию на первых этапах КМ придется обходиться без главного тренера, к тому же из-за нехватки денег отправка спортсменов также является большой проблемой.
Многолетний тренер женской сборной Кайдо Кааберма подал в отставку в июле после неудачного олимпийского цикла. В октябре ассоциация фехтования организовала конкурс на нового главного тренера, и последний срок выдвижения кандидатур наступил еще 15 октября.
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