Лишенная прав опеки мать и призывы убить отца: родители продолжают делить „золотого“ ребенка
После появления в соцсетях жуткого видео жизнь одного из сотрудников службы защиты детей превратилась в ад. Раздавались призывы сотворить самосуд и убить отца ребенка. Продолжение нашумевшей истории рассказывает Eesti Ekspress.
Выложенный в интернет в субботу, 5 октября, аудиофайл продолжительностью 2 минуты 55 секунд разлетелся по Эстонии быстрее лесного пожара в засуху.
Восьмилетняя девочка кричит: „Уйди! Уйди!“ — за этим следуют душераздирающие вопли.
Ее мать кричит: „Он хочет забрать моего ребенка! Он хочет забрать моего ребенка! Помогите! Спасите! Он пришел за мной!“
На заднем плане слышны мужские голоса: „Почему ты кричишь“, „Нельзя применять физическую силу“ и „Полицию, полицию, быстро!“
Девочка восклицает: „Я хочу жить с мамой! Помогите! Помогите!“
Равнодушными к услышанному остались только люди с каменным сердцем.
Что происходило там на самом деле, остается только догадываться, потому что был записан только звук, а не изображение.