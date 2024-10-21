Лишенная прав опеки мать и призывы убить отца: родители продолжают делить „золотого“ ребенка

Выложенный в интернет в субботу, 5 октября, аудиофайл продолжительностью 2 минуты 55 секунд разлетелся по Эстонии быстрее лесного пожара в засуху.

Восьмилетняя девочка кричит: „Уйди! Уйди!“ — за этим следуют душераздирающие вопли.

Ее мать кричит: „Он хочет забрать моего ребенка! Он хочет забрать моего ребенка! Помогите! Спасите! Он пришел за мной!“

На заднем плане слышны мужские голоса: „Почему ты кричишь“, „Нельзя применять физическую силу“ и „Полицию, полицию, быстро!“

Девочка восклицает: „Я хочу жить с мамой! Помогите! Помогите!“

Равнодушными к услышанному остались только люди с каменным сердцем.

Что происходило там на самом деле, остается только догадываться, потому что был записан только звук, а не изображение.

Речь идет не о похищении и не о нападении с нанесением телесных повреждений, а о передаче ребенка от находящихся в разводе матери отцу. Простой процесс, который на этот раз пошел совсем не так, как надо.

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