Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что с планом Зеленского „победить нельзя“. Он снова призвал к переговорам с Россией

Орбан утверждает, что страны ЕС „были шокированы“, изучив „план победы“ Зеленского, передает „Медуза“.

„Мы [Венгрия] не поддерживаем это, потому что это не план победы Венгрии. Мы не участвовали в войне и не будем в ней участвовать. С таким планом победить нельзя“, — заявил венгерский премьер.

Он отметил, что было бы лучше вести переговоры с позиции силы, но „мы слабы“. „Хорошая идея — не воевать, а добиться прекращения огня и положить конец войне. У каждого есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира“, — сказал Орбан.

Премьер Венгрии уже во второй раз критикует план Зеленского. После того, как украинский президент представил его в Верховной Раде, Орбан опубликовал пост в фейсбуке, где назвал „план победы“ „более чем пугающим“. Он снова призвал ЕС „изменить текущую стратегию“.

„Это не значит, что нам нужно больше войн, больше опасного и дальнобойного оружия. Нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры“, — написал Орбан, добавив, что призывает канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона „как можно скорее“ начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, „чтобы мы могли найти выход из этой ситуации“.

„План победы“ Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Предложенная стратегия, по словам президента, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна „была с мускулами“. Воплотить этот план, считает президент Украины, можно с партнерами страны. Один из пунктов плана — приглашение Украины в НАТО. Кроме того, Зеленский предложил „разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания“.