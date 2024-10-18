Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что с планом Зеленского „победить нельзя“. Он снова призвал к переговорам с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал „план победы“ президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, с таким планом „победить нельзя“. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, его слова приводит издание Index.
Орбан утверждает, что страны ЕС „были шокированы“, изучив „план победы“ Зеленского, передает „Медуза“.
„Мы [Венгрия] не поддерживаем это, потому что это не план победы Венгрии. Мы не участвовали в войне и не будем в ней участвовать. С таким планом победить нельзя“, — заявил венгерский премьер.
Он отметил, что было бы лучше вести переговоры с позиции силы, но „мы слабы“. „Хорошая идея — не воевать, а добиться прекращения огня и положить конец войне. У каждого есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира“, — сказал Орбан.
Премьер Венгрии уже во второй раз критикует план Зеленского. После того, как украинский президент представил его в Верховной Раде, Орбан опубликовал пост в фейсбуке, где назвал „план победы“ „более чем пугающим“. Он снова призвал ЕС „изменить текущую стратегию“.
„Это не значит, что нам нужно больше войн, больше опасного и дальнобойного оружия. Нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры“, — написал Орбан, добавив, что призывает канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона „как можно скорее“ начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, „чтобы мы могли найти выход из этой ситуации“.
„План победы“ Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Предложенная стратегия, по словам президента, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна „была с мускулами“. Воплотить этот план, считает президент Украины, можно с партнерами страны. Один из пунктов плана — приглашение Украины в НАТО. Кроме того, Зеленский предложил „разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания“.
В начале июля Виктор Орбан в рамках своей миротворческой миссии посетил Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Власти Евросоюза раскритиковали Орбана за встречу с Путиным в Кремле, заявив, что венгерский премьер не представляет интересы ЕС, а после начала полномасштабной войны в Украине Евросовет выступает против официальных контактов между союзом и президентом РФ.