Цирк занял пятое место на этапе Кубка мира в Китае
Пловец сборной Эстонии Крегор Цирк занял пятое место в финале заплыва на 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Китае. В то же время, Ральф Трибунцов завершил свои выступления, остановившись на стадии предварительного заплыва на 50 метров.
Дистанцию он преодолел за 3 минуты и 41,16 секунды, что всего на 0,21 секунды хуже рекорда Эстонии. Победителем в этом заплыве стал британец Данкан Скотт, который опередил Цирка на 4,18 секунды. Второе место занял американец Киран Смит, а бронзовую медаль завоевал литовец Данас Рапсис.
Другой эстонский пловец, Ральф Трибунцов, принял участие в заплыве на 50 метров вольным стилем. 30-летний спортсмен показал время 21,60, что принесло ему 11-е место. До выхода в финал ему не хватило всего 0,22 секунды.
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