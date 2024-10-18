Цирк занял пятое место на этапе Кубка мира в Китае

Дистанцию он преодолел за 3 минуты и 41,16 секунды, что всего на 0,21 секунды хуже рекорда Эстонии. Победителем в этом заплыве стал британец Данкан Скотт, который опередил Цирка на 4,18 секунды. Второе место занял американец Киран Смит, а бронзовую медаль завоевал литовец Данас Рапсис.

Другой эстонский пловец, Ральф Трибунцов, принял участие в заплыве на 50 метров вольным стилем. 30-летний спортсмен показал время 21,60, что принесло ему 11-е место. До выхода в финал ему не хватило всего 0,22 секунды.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .