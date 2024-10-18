Цирк вышел в финал на этапе Кубка мира, Трибунцов остановился в шаге от успеха

25-летний Крегор Цирк показал шестое время в предварительных заплывах на дистанции 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Шанхае, финишировав с результатом 3:43,92.

„Минимальная цель — выход в финал — выполнена“, — отметил Крегор Цирк в пресс-релизе. „Заплыв оказался немного тяжелее, чем я ожидал, но для первого старта сезона ощущения в целом нормальные. В финале нас ждут быстрые соперники, и предстоит серьезная борьба“.

Лучший результат в предварительных заплывах показал британец Джеймс Гай (3:41,82), за ним следуют литовец Данас Рапшис (3:41,99) и британец Дункан Скотт (3:42,29). Личный рекорд Крегора Цирка и национальный рекорд Эстонии — 3:40,95, установленный им в 2021 году в Эйндховене.

Другой эстонский пловец, Ральф Трибунцов, принял участие в заплыве на 50 метров вольным стилем. 30-летний спортсмен показал время 21,60, что принесло ему 11-е место. До выхода в финал ему не хватило всего 0,22 секунды.

В предварительных заплывах, прошедших при практически полном аншлаге, сразу три спортсмена разделили первое место: Айзек Купер, Дилан Картер и Джек Долан, все с одинаковым результатом 21,03 секунды.

Финал на дистанции 400 метров вольным стилем состоится в пятницу в 13:41 по эстонскому времени.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .