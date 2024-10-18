В нарвском Kerese Keskus открылся современный спортивный клуб Gym!

„Цель Kerese Keskus – увеличить долю оздоровительных услуг и услуг в области красоты, а спортивный клуб Gym! прекрасно дополняет эту концепцию. Мы уверены в том, что новый клуб привнесет в центр еще больше жизни и энергии, предлагая жителям всего региона разнообразные возможности поддержания здорового и активного образа жизни“, - сказала исполнительный директор Kerese Keskus Аннели Мянд.

Современный спортивный зал площадью 800 квадратных метров будет открыт для посетителей круглосуточно семь дней в неделю.

„У нас уже есть спортивные клубы в Таллинне и Тарту, а теперь добавился клуб и в Нарве. Я уверен, что наша концепция работает, и мы сможем предложить ценную услугу и в других городах Эстонии. Каждый должен иметь возможность заботиться о своем теле и здоровье. Наша миссия – сделать все это максимально доступным для людей. В открытом в Kerese Keskus спортивном зале Gym! мы сделали акцент на широком выборе свободных весов и снаряжения, чтобы каждый мог провести здесь полноценную тренировку, вне зависимости от своих целей“, - отметил исполнительный директор Gym Eesti Атс Лахи.

Собственник и управляющий Kerese Keskus – компания по управлению активами East Capital Real Estate AS. Gym! – сеть работающих по системе самообслуживания 24/7 спортклубов, представленная в Эстонии и Латвии. В общей сложности в нее входит 15 клубов – десять в Эстонии и пять в Латвии.

East Capital Real Estate – одна из ведущих компаний по управлению активами в сфере недвижимости в странах Балтии. Она управляет фондами недвижимости общей стоимостью 610 миллионов евро, которые включают в себя 500 000 квадратных метров арендных площадей на 24 различных объектах. В портфель входят крупнейшие в странах Балтии логистические центры, известные отели и коммерческие здания, в том числе бизнес-центры в Ида-Вирумаа – в Йыхви и Нарве.