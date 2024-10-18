Визит Байдена в Германию. Прощание с эпохой тесной дружбы с США?

„Байден занимается политикой с 1972 года, на внешнеполитической арене его сформировал именно опыт холодной войны, - пояснил DW Питер Спардинг, вице-президент Центра по изучению президентства и Конгресса. - Германия была фактически центром того конфликта“. Огромный внешнеполитический опыт Байдена, вице-президента в администрации Барака Обамы, имел огромное значение в период правления последнего.

Джо Байден родился в 1942 году и вырос в стране, которая помогала Германии восстановиться после окончания Второй мировой войны. После возведения Берлинской стены в 1961 году он наблюдал за тем, как Западная Германия стала одним из важнейших партнеров США в годы холодной войны.

„Думаю, его (Байдена. - Ред.) можно назвать именно так (последним президентом-атлантистом. - Ред.), - заявила в интервью DW Мишель Иган, профессор Американского университета в Вашингтоне и эксперт по американо-европейским отношениям. - Это объясняется его многолетней работой в НАТО, на Мюнхенской конференции по безопасности и в комитете по международным дела Сената США, благодаря чему он познакомился со многими европейскими лидерами еще до того, как стал президентом“.

„Таким образом президент ФРГ отмечает заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену“, - сообщили в канцелярии Штайнмайера перед объявлением первоначальной даты визита в начале октября.

Президенту США Джо Байдену осталось находиться у власти всего несколько месяцев, и теперь он отправился в прощальную поездку. После того, как хозяину Белого дома пришлось отложить свой визит в Европу из-за урагана „Милтон“, он все же прибыл накануне в Германию, где 18 октября встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и примет участие в консультациях лидеров четырех стран: Германии, США, Великобритании, Франции.

„Когда Обама баллотировался в президенты (в 2008 году. - Ред.), у него было очень мало опыта в этой сфере, - констатирует профессор Иган. - По этой причине Байден стал вице-президентом при Обаме, у него имелись связи и знания“.

Барак Обама, продолжает Иган, оставался очень популярным в Европе во время своего правления, потому что восстановил трансатлантические отношения после президентства Джорджа Буша-младшего, но именно у Байдена была эмоциональная связь с Европой, а не у Обамы.

Германия - важный партнер США при Байдене

И сегодня, в период правления Байдена, Германия продолжает оставаться важным партнером США. Обе страны являются крупнейшими сторонниками Украины , отражающей военную агрессию России. Кроме того, и Соединенные Штаты, и ФРГ входят в число стран, которые наиболее решительно поддерживают право Израиля на самооборону в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта.

При этом Мишель Иган обращает внимание на то, что, помимо схожих позиций на международной арене, Вашингтон и Берлин также имеют аналогичные внутриполитические проблемы: „Обе страны в настоящее время переживают политический раскол в обществе“.

В США демократы и республиканцы образуют два идеологически резко отличающихся лагеря, которые зачастую жестко противостоят друг другу, а то и вовсе враждуют. А в ФРГ, по оценке Иган, усиление позиций правопопулистской, частично признанной экстремистской партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ), также является признаком политического раскола среди населения.

„Вторая возникающая параллель, на мой взгляд, - это тема границ и пограничного контроля, - продолжает профессор. - Германия подняла вопрос о контроле на своих границах, несмотря на (свободу передвижения в рамках. - Ред.) Шенгенской зоны и ЕС“.