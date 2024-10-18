Лионель Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории

В четверг, 17 октября, испанское издание Marca вручило 37-летнему аргентинцу специальную награду, отметив его достижения на футбольном поле. Церемония прошла на домашнем стадионе „Интер Майами“ в Форт-Лодердейле. Месси получил приз из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и совладельца американского клуба Хорхе Маса.

Напомним, Месси перешёл в „Интер Майами“ в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 18 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с „Интер Майами“ рассчитано до декабря 2025 года. В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.