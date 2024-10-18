В Таллинне открылся новый падел-центр

В здании площадью около 2000 квадратных метров, расположенном по адресу ул. Хельме, 18 располагается полностью автоматический падел-центр с шестью крытыми кортами, где созданы универсальные возможности как для любительских, так и для соревновательных видов спорта.

По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, приоритетом компании остается разработка продуманных и устойчивых проектов недвижимости. „Наше желание — возводить такие дома и жилую среду, куда люди будут рады возвращаться и где у них есть все необходимое для полноценной жизни. Падел-центр является воплощением нашей приверженности этому принципу, поскольку речь идет о высококачественном и продуманном проекте, который повышает привлекательность всего района“, — пояснила она.

Замруководителя Департамента городского планирования Таллинна Оливер Алвер вспомнил в своей речи события примерно двадцатилетней давности, когда было выполнено детальное планирование: „Тогда планировалось комплексное градостроительное решение: лесопарковая зона, жилой район и спортивное сооружение в центре. Изначально не было ни одного спортзала, который были бы готовы здесь возвести. Этот участок ждал подходящего момента — так что теперь в построенном падел-центре представлен нужный вид спорта в нужном месте“.

По словам члена правления предприятия Padelstar Генри Кивиорга, команда Padelstar очень довольна новым центром. „Это образец для эстонского падел-ландшафта и своего рода трамплин для развития этого вида спорта. Наша большая цель – выстроить сеть центров, предлагающих лучшие возможности для занятия паделем, а также создать академию, в которой можно будет обучать представляющих Эстонию игроков в падел, которыми мы все можем гордиться“, – добавил Кивиорг.

На открытии центра состоялся турнир по паделу как для новичков, так и для любителей, а также желающие могли измерить силу рук и состав тела.