В Таллинне открылся новый падел-центр
Предприятия Arco Vara и Padelstar открыли новый современный падел-центр с шестью кортами в Пыхья-Таллинне. Кульминацией открытия стал захватывающий матч, в котором приняли участие лучшие эстонские игроки в падел Оскар Хаконен и Маттиас Сиймар.
В здании площадью около 2000 квадратных метров, расположенном по адресу ул. Хельме, 18 располагается полностью автоматический падел-центр с шестью крытыми кортами, где созданы универсальные возможности как для любительских, так и для соревновательных видов спорта.
По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, приоритетом компании остается разработка продуманных и устойчивых проектов недвижимости. „Наше желание — возводить такие дома и жилую среду, куда люди будут рады возвращаться и где у них есть все необходимое для полноценной жизни. Падел-центр является воплощением нашей приверженности этому принципу, поскольку речь идет о высококачественном и продуманном проекте, который повышает привлекательность всего района“, — пояснила она.
Замруководителя Департамента городского планирования Таллинна Оливер Алвер вспомнил в своей речи события примерно двадцатилетней давности, когда было выполнено детальное планирование: „Тогда планировалось комплексное градостроительное решение: лесопарковая зона, жилой район и спортивное сооружение в центре. Изначально не было ни одного спортзала, который были бы готовы здесь возвести. Этот участок ждал подходящего момента — так что теперь в построенном падел-центре представлен нужный вид спорта в нужном месте“.
По словам члена правления предприятия Padelstar Генри Кивиорга, команда Padelstar очень довольна новым центром. „Это образец для эстонского падел-ландшафта и своего рода трамплин для развития этого вида спорта. Наша большая цель – выстроить сеть центров, предлагающих лучшие возможности для занятия паделем, а также создать академию, в которой можно будет обучать представляющих Эстонию игроков в падел, которыми мы все можем гордиться“, – добавил Кивиорг.
На открытии центра состоялся турнир по паделу как для новичков, так и для любителей, а также желающие могли измерить силу рук и состав тела.
В новом падел-центре Padelstar предлагает тренировки разного уровня для игроков всех возрастных групп, а также планируется организовывать еженедельные турниры и мероприятия как для членов клуба, так и для других любителей. В новом центре также можно организовывать с невиданным до сих пор масштабом в Эстонии местные и международные турниры, поскольку два поля с зонами игры вне корта позволяют проводить и соревнования высшего уровня. Универсальное решение, созданное архитекторами, позволит в будущем быстро трансформировать здание, например, под тренировочную площадку по баскетболу
Coop Pank - многолетний партнер Arco Vara – также внес свой вклад в создание падел-центра. Корты Padelstar бронируются через приложение Playtomic, с помощью которого также можно найти партнеров для тренировки.
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