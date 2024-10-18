Смерть Синвара — серьезный удар по ХАМАС, но это не конец войны

Его смерть стала серьезным ударом для организации, которую он превратил в боевую силу, нанесшую самое большое поражение государству Израиль в его истории.

Он был убит не в ходе запланированной операции спецназа, а в результате случайного столкновения с израильскими войсками в Рафахе на юге Газы.

На фотографии, сделанной на месте событий, Синвар лежит мертвый в форме среди руин здания, в которое попал израильский танк.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил солдат и ясно дал понять, что какой бы большой ни была победа, это не конец войны.

„Сегодня мы еще раз ясно дали понять, что происходит с теми, кто причиняет нам вред. Сегодня мы еще раз показали миру победу добра над злом. Но война, мои дорогие, еще не окончена. Она трудна, и она дорого нам обходится“, — сказал он.

„Нам еще предстоит преодолеть большие испытания. Нам нужны выносливость, единство, мужество и стойкость. Вместе мы будем сражаться, и вместе — с божьей помощью — мы победим“.

Нетаньяху и подавляющее большинство израильтян, поддерживающих войну в Газе, нуждались в этой победе.

Биньямин Нетаньяху много раз повторял главные цели войны — уничтожение ХАМАС как военной и политической силы и возвращение израильских заложников домой.

Ни то, ни другое не было достигнуто, несмотря на продолжающуюся более года войну, в результате которой погибло не менее 42 тысяч палестинцев, а большая часть Газы лежит в руинах.

Оставшиеся в плену боевиков заложники до сих пор не освобождены, а ХАМАС продолжает сражаться и иногда убивает израильских солдат.

Убийство Синвара было победой, которую хотел Израиль. Но пока Нетаньяху не сможет заявить, что другие цели войны достигнуты, она, как говорит и он сам, будет продолжаться.

Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе в секторе Газа. Ему было пять лет, когда город был захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны.