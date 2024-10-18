Касса здоровья обновила список льготных лекарств

„Потенциальная эффективность будесонида в лечении IgA-нефропатии заключается в замедлении развития хронической болезни почек. Это одна из основ долгосрочного наблюдения и лечения пациентов с хронической болезнью почек, которая дает возможность улучшить выживаемость этих пациентов. За последние пять лет в Эстонии с помощью биопсии почки подтверждено 75 случаев IgA-нефропатии, что составляет в среднем 15 пациентов в год. Из них, в свою очередь, пять-шесть пациентов соответствуют критериям для начала лечения будесонидом.“

В список также добавлен препарат Кинпейго для лечения иммуноглобулиновой нефропатии А (болезни Бергера). Иммуноглобулиновая нефропатия А (IgAN) — редкое прогрессирующее заболевание, которое с течением времени вызывает у человека хроническое снижение функции почек и является одной из ведущих причин хронической и терминальной стадии заболевания почек. Заболевание чаще диагностируют у молодых пациентов – средний возраст на момент постановки диагноза составляет 33,7 года. У пациентов с диагнозом IgAN обычно бывает примерно 10-летнее сокращение ожидаемой продолжительности жизни и риск смертности примерно в два раза выше, чем у населения в целом. Добавление данного варианта лечения в бюджет приведет к дополнительным затратам Кассы здоровья примерно в 300 000 евро в первый год.

В список льготных лекарств был добавлен препарат Адиксемин, содержащий действующее вещество лиздексамфетамина димезилат, стоимость которого теперь возмещается пациентам с нарушениями активности и внимания, у которых адекватное лечение метилфенидатом и атомоксетином оказалось неэффективным или вызвало побочные эффекты, вынудившие их прекратить лечение. „До сих пор возмещение расходов на лиздексамфетамин (Элванс) осуществлялось на основании индивидуальных обращений только в исключительном порядке, а с добавлением в список льготных лекарств препарата Адиксемин административная будет сокращена нагрузка как для врачей, так и для Кассы здоровья при подготовке и решении индивидуальных обращений“, - пояснила руководитель службы компенсации за лекарства Кассы здоровья Геттер Харк.

В октябре к списку финансируемых лекарств был добавлен препарат Бесреми, который, по оценкам, понадобится от 13 до 43 пациентам в последующие годы, что принесет Кассе здоровья дополнительные расходы в размере до 600 000 евро. Препарат используется для лечения истинной полицитемии – относительно редкого заболевания, при котором костный мозг производит слишком много эритроцитов и других клеток крови. „В Эстонии все препараты, ранее использовавшиеся по этому показанию, исчезли с рынка много лет назад, а альтернативный нелицензированный препарат Пегасис в последние годы компенсировался Кассой здоровья в исключительном порядке. Однако организация заказов лекарства была сложной, из-за перебоев с поставками лечение людей могло быть прервано“, - пояснила Геттер Харк.

С октября также компенсируется препарат с действующим веществом авапритиниб для пациентов с распространенным системном мастоцитозе. Это редкое смертельное заболевание, продолжительность жизни при котором составляет от двух месяцев до шести лет в зависимости от подтипа. Авапритиниб является первым лекарством, который в Эстонии финансируется по этому конкретному показанию: в лечении нуждаются от трех до семи пациентов, что приносит в бюджет Кассы здоровья дополнительные расходы в размере более полумиллиона евро.

Касса здоровья начала финансирование лекарства с действующим веществом федратиниб, который используется для лечения миелофиброза. Это злокачественная опухоль кроветворной системы, значительно сокращающая жизнь больных. Большинство пациентов страдают от спленомегалии или увеличения селезенки, при этом объем селезенки может быть в 10-20 раз больше обычного, вызывая серьезные заболевания. Предполагается, что в последующие годы лечение понадобится 23-27 пациентам, что принесет в бюджет компенсаций за лекарства дополнительные расходы в размере примерно 650 000 евро в первый год.

„Также в льготный список были добавлены дополнительные варианты лечения рака простаты, рака яичников и эндометриоза. Хотя они не приносят существенных дополнительных затрат в бюджет компенсируемых лекарств Кассы здоровья, они значительно расширяют возможности лечения для многих пациентов. Мы также облегчили условия назначения пероральных антитромботических препаратов (дабигатрана и ривароксабана), компенсируя их с октября по более высокой льготной ставке и для лечения венозных тромбозов и профилактики рецидивов тромбозов“, — пояснила Геттер Харк, добавив, что до сих пор пациентам возмещали только 50% стоимости лекарств. „В прошлом году лекарствами с такой скидкой воспользовались около 8000 пациентов, а это значит, что данное обновление льготного списка снижает затраты на лечение тысяч пациентов и соответствует рекомендациям международных руководств по лечению“.

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