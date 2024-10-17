Утверждал ли Тим Уолц, что ураган „Милтон“ создали российские учёные?
В октябре в соцсетях распространился скриншот твита, якобы опубликованного кандидатом в вице-президенты США. Судя по этой записи, политик заявил, что к обрушившемуся на Флориду урагану причастны ученые из России. Мы проверили достоверность таких публикаций.
11–12 октября 2024 года в Telegram-каналах и СМИ стал вирусным скриншот публикации, которую якобы разместил в соцсети X кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц. Предположительно, политик заявил о существовании „достоверных доказательств“ того, что ураган „Милтон“ искусственно создан российскими учёными. Судя по посту, Уолц убеждён: специалисты из РФ смогли изменить гравитационное поле Земли с помощью неких „передовых технологий“. Скриншот этого твита появился, например, в Telegram-каналах „КБ“ (232 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (196 000) и „Voblya • новости“ (154 000), а также в Life.ru, EADaily, „Накануне“ и других СМИ.
„Проверено“ изучило верифицированный профиль Уолца в соцсети X и не нашло твита с вирусного скриншота. На этом изображении указано, что пост опубликован 10 октября в 14:40 (в каком часовом поясе — неясно) и что с момента публикации его увидели 335 пользователей. Все Telegram-каналы и СМИ, пишущие о твите Уолца, используют один и тот же скриншот, при этом крупные американские СМИ не сообщали о предполагаемом высказывании кандидата в вице-президенты. Можно предположить, что Уолц удалил этот пост, однако в вирусных публикациях не приводят ссылку на предполагаемый твит, из-за чего проверить его сохранённые копии в Internet Archive не представляется возможным. Последняя на момент написания этого разбора архивная копия профиля Уолца сделана 7 октября, за три дня до появления предполагаемого твита.
Поиск по ключевым словам показал, что в X Уолц писал об урагане „Милтон“ только один раз — 10 октября он репостнул твит вице-президента США Камалы Харрис, а также призвал граждан следовать приказам об эвакуации. Политик говорил об этом и днём ранее на предвыборном мероприятии в Аризоне, но не упоминал российских учёных и их возможности по изменению гравитационного поля Земли.
Самая ранняя публикация, которая содержит скриншот вирусного поста Уолца и которую удалось найти „Проверено“, появилась 11 октября в 13:53 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале Nina Vatt (34 000 просмотров). Хотя достоверно не известно, в каком часовом поясе был сделан скриншот, в посте Nina Vatt он появился как минимум спустя несколько часов. При этом количество просмотров (335) говорит о том, что снимок экрана был сделан практически сразу после предполагаемой публикации твита, ведь у Уолца более 1 млн подписчиков в X. К тому же канал Nina Vatt не раз фигурировал в наших разборах как источник дезинформации.
Теория о том, что российские учёные обладают неким секретным инструментом, способным изменить ось Земли и благодаря этому затопить США, существует в русскоязычных медиа более 20 лет. Впервые её в 2003 году высказал политик Владимир Жириновский, и впоследствии его заявления не раз вспоминали пророссийские издания и Telegram-каналы. Например, так было в 2022 году, когда жители Москвы и Белгорода увидели в небе световые столбы, и в октябре 2024-го — на фоне новостей об урагане „Милтон“ про угрозы Жириновского напомнили Lenta.ru, телеканал „360“, „Телепорт.рф“, „Комсомольская правда“ и др.
Таким образом, нет никаких достоверных доказательств того, что Уолц размещал в X пост о причастности российских учёных к обрушившемуся на Флориду урагану. Судя по всему, вирусный скриншот — результат использования программ для редактирования изображений или снимок экрана, на котором текст твита был изменён с помощью кода страницы в браузере.
Итог: Фейк