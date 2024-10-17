Утверждал ли Тим Уолц, что ураган „Милтон“ создали российские учёные?

11–12 октября 2024 года в Telegram-каналах и СМИ стал вирусным скриншот публикации, которую якобы разместил в соцсети X кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц. Предположительно, политик заявил о существовании „достоверных доказательств“ того, что ураган „Милтон“ искусственно создан российскими учёными. Судя по посту, Уолц убеждён: специалисты из РФ смогли изменить гравитационное поле Земли с помощью неких „передовых технологий“. Скриншот этого твита появился, например, в Telegram-каналах „КБ“ (232 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (196 000) и „Voblya • новости“ (154 000), а также в Life.ru, EADaily, „Накануне“ и других СМИ.

„Проверено“ изучило верифицированный профиль Уолца в соцсети X и не нашло твита с вирусного скриншота. На этом изображении указано, что пост опубликован 10 октября в 14:40 (в каком часовом поясе — неясно) и что с момента публикации его увидели 335 пользователей. Все Telegram-каналы и СМИ, пишущие о твите Уолца, используют один и тот же скриншот, при этом крупные американские СМИ не сообщали о предполагаемом высказывании кандидата в вице-президенты. Можно предположить, что Уолц удалил этот пост, однако в вирусных публикациях не приводят ссылку на предполагаемый твит, из-за чего проверить его сохранённые копии в Internet Archive не представляется возможным. Последняя на момент написания этого разбора архивная копия профиля Уолца сделана 7 октября, за три дня до появления предполагаемого твита.

Поиск по ключевым словам показал, что в X Уолц писал об урагане „Милтон“ только один раз — 10 октября он репостнул твит вице-президента США Камалы Харрис, а также призвал граждан следовать приказам об эвакуации. Политик говорил об этом и днём ранее на предвыборном мероприятии в Аризоне, но не упоминал российских учёных и их возможности по изменению гравитационного поля Земли.