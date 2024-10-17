ЦАХАЛ проверяет данные, что в секторе Газа убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

„В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар“, — сказано в заявлении ЦАХАЛ.

В сообщении также говорится, что на данном этапе личность погибших не может быть подтверждена. Согласно заявлению, в здании, где были „ликвидированы террористы“, не было никаких признаков присутствия израильских заложников.

ЦАХАЛ не дал официальных сведений о том, где именно и когда была проведена операция. Израильские военные обещают позже предоставить более подробную информацию.

Вместе с тем, как сообщают информированные источники Би-би-си, уверенность, что Синвар действительно был убит, растет.

По сведениям неназванных собеседников агентства Reuters, членам израильского правительства сообщили, что лидер ХАМАС с очень высокой степенью вероятности мертв. Об этом же говорят источники израильского телеканала Channel 12.

Агентство AFP передает со ссылкой на сотрудников израильских силовых служб, что сейчас продолжается анализ ДНК, который может подтвердить смерть Синвара.

У властей Израиля есть образцы ДНК Синвара, поскольку он провел много лет в израильских тюрьмах.

Израильское военное радио сообщает, что Синвар мог быть убит в результате наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге Газы. По сведениям этого СМИ, есть визуальные свидетельства, что среди погибших был Синвар, но Израиль пытается подтвердить это при помощи исследования ДНК.

Тем временем в четверг находящееся под контролем ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильского удара по школе в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа были убиты по меньшей мере 19 человек, в том числе дети.

Однако израильская армия говорит, что нанесла „точечный удар“ по месту, где проводилось совещание боевиков ХАМАС и палестинской группировки „Исламский джихад“.