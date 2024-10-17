Зеленский привез в Брюссель „план победы“. Западные СМИ отнеслись к его предложениям скептически

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг представил Европе свой „план победы“. Это произошло спустя сутки после его выступления с этой инициативой в Верховной раде, которое стало первой публичной презентацией программы „достижения справедливого мира“, как охарактеризовал ее Зеленский.

„Сегодня я выступил на заседании Европейского совета с нашей стратегией принуждения России к реальной дипломатии и подчеркнул, что европейское единство — это тоже оружие, которое обеспечивает безопасность не только Украины, но и всех европейских стран“, — написал президент Украины в своем аккаунте в Х.

Брюссель, куда Зеленский прибыл накануне, стал местом третьей презентацией „плана победы“ после Вашингтона и Киева.

План включает пять пунктов, которые в своей речи в Брюсселе Зеленский повторил с акцентом на преимуществах, которые он дает Европе. Реализация плана, считает Зеленский, позволит закончить войну с Россией уже в 2025 году, Украина сможет выйти из нее „с мускулами“ и впоследствии стать важным источником природных и человеческих ресурсов для Европы.

Для этого Киеву необходимы в том числе немедленное приглашение стать членом НАТО, разрешение использовать западное оружие для дальних ударов по России, размещение на украинской территории „пакета мер сдерживания“.

О некоторых идеях, вошедших в „план“, Зеленский уже много раз говорил раньше, так что не все его пункты оказались новостями для комментаторов.

Западные СМИ, комментируя „план победы“ на основе выступления Зеленского в среду в Киеве, успели раскритиковать его за пассивность и вторичность.

„Это больше похоже на виш-лист“

Сдержанные отзывы на „план победы“ начали поступать еще до его обнародования, после того как Зеленский в сентябре обсудил его с президентом США Джо Байденом.