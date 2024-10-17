Спортивная столица Европы-2025: читайте, сколько возможностей появится у таллиннцев!
Спортивная столица Европы-2025 Таллинн поставила перед собой цель создать позитивные и долгосрочные ценности в течение всего года, вдохновляя жителей города больше двигаться и вести более здоровый образ жизни. 16 октября в представительском центре Певческого поля была представлена концепция и программа Года спортивной столицы.
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, при подготовке к Году спортивной столицы город сотрудничал как на международном, так и на государственном уровнях, привлекая к обсуждениям спортивные союзы и организации, районные управы Таллинна и департаменты, а также соседние самоуправления. „Безусловно, международные соревнования, включая чемпионаты, занимают важное место в программе. Однако еще важнее организовать мероприятия для жителей Таллинна. Мы не стремимся проводить масштабные и гламурные разовые мероприятия, которые быстро проходят и забываются. Наша цель – достичь положительного и долговечного эффекта как с точки зрения инвестиций, так и в более широком смысле, побуждая горожан больше двигаться и вести здоровый образ жизни“, – отметил мэр.
Программа спортивной столицы Европы Таллинн-2025 состоит из пяти уровней: основная программа спортивной столицы, международные крупные соревнования, мероприятия, организованные районными управами и департаментами, события для школьников и мероприятия, проводимые спортивными клубами.
Спортивную столицу Европы Таллинн-2025 можно представить как стадион с 12 дорожками, где каждая дорожка символизирует тематический месяц. В январе акцент будет на лыжном спорте, в феврале – на двоеборье, в марте – на конькобежном спорте, в апреле – на пеших прогулках и скандинавской ходьбе, в мае – на беге, в июне – на велоспорте, в июле – на пляжных видах спорта, в августе – на командных играх с мячом, в сентябре – на ориентировании, в октябре – на фитнесе, в ноябре – на интеллектуальных играх, а в декабре – на дискогольфе.
Для Таллинна важно, чтобы в мероприятия, которые проходят под эгидой спортивной столицы Европы, были вовлечены все возможные целевые группы. „Мы стремимся с помощью нашей программы вовлечь и тех людей, которые оказались в стороне или на заднем плане в вопросах физической активности“, – сказал Осиновский, имея в виду как пожилых людей, так и тех, кто далек от спорта, а также людей с особыми потребностями.
Возможности занятий спортом для людей с особыми потребностями часто воспринимаются как отдельная тема из-за низкой осведомленности, а не как часть всего мира спорта. Таллинн стремится изменить это в сотрудничестве с Эстонским паралимпийским комитетом и интегрировать параспорт в основную программу спортивной столицы. Это означает, что Таллинн не будет организовывать отдельные мероприятия для людей с особыми потребностями, а они смогут участвовать в спортивных мероприятиях наравне с другими участниками.
На Певческом поле можно будет кататься на лыжах по искусственному снегу
Несмотря на то, что официальное открытие года спортивной столицы Европы состоится 18 января, первые результаты можно будет увидеть уже с приходом ночных заморозков. Таллинн совместно с Эстонским союзом лыжного спорта создаст на Певческом поле зимний парк, что даст возможность жителям города снова кататься на лыжах на искусственном снегу.
„Певческое поле в контексте Таллинна – это место с огромным потенциалом, которое мы могли бы использовать более эффективно. Порой необходимо воспользоваться возможностями, которые появляются почти случайно. Когда два года назад на Певческом поле проходил этап Кубка мира по лыжным гонкам, трасса после соревнований осталась открытой для горожан, и она пользовалась огромной популярностью, – напомнил вице-мэр Таллинна, курирующий сферу спорта, Каарель Оя. – В этот раз в сотрудничестве с Союзом лыжного спорта мы подошли к делу серьезнее. На Певческом поле будет собственный ратрак, и с первыми ночными заморозками мы начнем производить снег. Союзу лыжного спорта снег понадобится для этапа Кубка мира 19 марта, но мы решили продлить этот период и начать раньше“, – добавил Оя.
Начиная с этого понедельника, на Певческом поле установлены три снежные пушки, которые готовы к минусовым температурам. Из искусственного снега будет сделана круговая трасса длиной 0,7 км, которая при наличии природного снега будет удлинена до 2 км.
Кроме того, спортивная столица Европы Таллинн в 2025 году откроет в Старом городе и в 20 парках мобильные маршруты для ориентирования. Также продолжится проект открытых стадионов на время школьных каникул, где жители смогут снова заниматься спортом во время осенних каникул, которые начнутся уже на следующей неделе.
Международные детские игры
Одним из главных событий года спортивной столицы Европы станут 57-е Международные детские игры, которые пройдут с 3 по 8 августа 2025 года в Таллинне. Эти соревнования проводятся с 1968 года, в них участвуют юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Признанные Международным олимпийским комитетом, это крупнейшие мультиспортивные соревнования для этой возрастной категории.
Международные детские игры привлекут в Таллинн около 1000 участников из 70 городов мира. В организации соревнований столице оказывает помощь Эстонский союз школьного спорта. Патрон мероприятия – олимпийский чемпион и чемпион мира по метанию диска Герт Кантер.
В программу соревнований, которые пройдут в Таллинне, включены семь видов спорта: футбол, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, легкая атлетика, плавание, дзюдо и фехтование.
Более широкой целью Международных детских игр является повышение осведомленности школьников о разных культурах и предоставление им возможности устанавливать международные связи через спорт и дружбу.
Спортивные объекты, которые будут завершены в Таллинне в 2025 году:
Кристийне: площадка для уличных тренировок и игровая площадка (Кирси, 8a)
Хааберсти: Pumptrack на пляже Какумяэ
Мустамяэ: зона уличных тренажеров и поле для уличного футбола (футбольная клетка) (Таммсааре теэ, 139a)
Пыхья-Таллинн: площадки для игры в мяч в Пельгуранна/парк Штрооми
Кесклинн: Pumptrack (под виадуком на Пярнуском шоссе)
Нымме: мультифункциональные площадки для игры в мяч во дворе Ныммеской гимназии
Ласнамяэ: поле для уличного футбола (футбольная клетка) (Ляэнемери, 14)
Пирита: мультифункциональные площадки для игры в мяч (Пяхкли, 15)
Международные спортивные события, которые пройдут в Таллинне в 2025 году:
28.01–02.02 ЧЕ по фигурному катанию
13.02–16.02 ЧМ по керлингу среди смешанных пар
19.03 этап ЧМ по лыжному кроссу
28.03–11.04 этап ЧЕ по бильярду и этап Кубка Европы
08.03 – 09.03 Simple Session
26.04–02.05 турнир группы B Первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой
28.04–04.05 ЧЕ по таэквондо
17.05 Майский забег
04.06–08.06 ЧЕ по фигурному катанию
17.07–20.07 Major Tour дискгольф
03.08–08.08 Международные детские игры
08.08–16.08 ЧМ по парусному спорту на открытом море
23.08–24.08 IRONMAN Tallinn
12.09–14.09 Таллиннский марафон
12.09–14.09 Tallinn International Horse Show
Программа спортивной столицы Европы доступна на сайте sport.tallinn.ee
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