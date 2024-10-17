Спортивная столица Европы-2025: читайте, сколько возможностей появится у таллиннцев!

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, при подготовке к Году спортивной столицы город сотрудничал как на международном, так и на государственном уровнях, привлекая к обсуждениям спортивные союзы и организации, районные управы Таллинна и департаменты, а также соседние самоуправления. „Безусловно, международные соревнования, включая чемпионаты, занимают важное место в программе. Однако еще важнее организовать мероприятия для жителей Таллинна. Мы не стремимся проводить масштабные и гламурные разовые мероприятия, которые быстро проходят и забываются. Наша цель – достичь положительного и долговечного эффекта как с точки зрения инвестиций, так и в более широком смысле, побуждая горожан больше двигаться и вести здоровый образ жизни“, – отметил мэр.

Программа спортивной столицы Европы Таллинн-2025 состоит из пяти уровней: основная программа спортивной столицы, международные крупные соревнования, мероприятия, организованные районными управами и департаментами, события для школьников и мероприятия, проводимые спортивными клубами.

Спортивную столицу Европы Таллинн-2025 можно представить как стадион с 12 дорожками, где каждая дорожка символизирует тематический месяц. В январе акцент будет на лыжном спорте, в феврале – на двоеборье, в марте – на конькобежном спорте, в апреле – на пеших прогулках и скандинавской ходьбе, в мае – на беге, в июне – на велоспорте, в июле – на пляжных видах спорта, в августе – на командных играх с мячом, в сентябре – на ориентировании, в октябре – на фитнесе, в ноябре – на интеллектуальных играх, а в декабре – на дискогольфе.

Для Таллинна важно, чтобы в мероприятия, которые проходят под эгидой спортивной столицы Европы, были вовлечены все возможные целевые группы. „Мы стремимся с помощью нашей программы вовлечь и тех людей, которые оказались в стороне или на заднем плане в вопросах физической активности“, – сказал Осиновский, имея в виду как пожилых людей, так и тех, кто далек от спорта, а также людей с особыми потребностями.