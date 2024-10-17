В результате крушения самолета в Финляндии погибли двое человек

Полиция заявила, что двое мужчин были опытными пилотами и планировали совершить испытательный полет на двухместном американском летательном аппарте T-6 Texan перед регулярным рейсом в Германию.

По данным финского информационного агентства STT, самолет был изготовлен в 1942 году и являлся единственным в своем роде в Финляндии. По данным финских СМИ, последний раз самолет проверяли в начале этого месяца.

Инспектор по уголовным делам Марко Мякинен сообщил финскому телеканалу Yle, что, по предварительным данным, полиция полагает, что самолет принадлежал третьему лицу, однако информация пока не подтверждена. Мякинен добавил, что причина катастрофы еще расследуется, но оснований подозревать преступление, нет.

По словам Мякинена, расследование продлится несколько недель, но уже на ранних стадиях были обнаружены доказательства того, что во время полета у самолета остановился двигатель.

На борту не было черного ящика, по которому часто определяют события, приведшие к катастрофе. Вместо этого следователи используют другие методы, такие как данные о местоположении GPS.

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