ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (967-й день) | Зеленский Трампу: нам нужно либо ядерное оружие, либо членство в НАТО
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
В Киеве обломки российского беспилотника упали в Деснянском районе на территории детского сада, в здании разбито окно, пострадавших нет, сообщил мэр Виталий Кличко. В военной администрации города сообщили, что при падении обломков также поврежден многоквартирный жилой дом, на трех этажах которого выбиты стекла, пострадавших предварительно нет.
Над Украиной за ночь было сбито 22 беспилотника из 56, запущенных российскими войсками, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Беспилотники были сбиты в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Еще 27 дронов были „локационно потеряны“, а два вышли из воздушного пространства Украины в сторону Беларуси.
Минобороны России сообщило о 13 украинских беспилотниках, перехваченных и уничтоженных в течение ночи: шесть над Орловской областью, четыре — над Курской и три — над Брянской.
В США для полетов на истребителях F-16 начнут готовить молодых курсантов, а не опытных летчиков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, это может продлить ожидание полноценной эскадрильи для ВСУ по меньшей мере до весны или лета 2025 года. Решение обучать курсантов было принято в частности из-за нехватки опытных летчиков с хорошим знанием английского.
Владимир Зеленский отправился на специальное заседание Евросовета в Брюсселе, где представит свой „план победы“ европейским лидерам. Также у него планируются встречи с главой Европарламента Робертой Мецолой и генсеком НАТО Марком Рютте. Накануне „план победы“, состоящий из пяти основных пунктов, был представлен в Верховной Раде Украины.
Основные новости к 14:00
Зеленский на заседании Евросовета в Брюсселе заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который заставил бы Россию участвовать в „реальных мирных переговорах“. Детали этого предложения, по словам Зеленского, раскрыли партнерам, которые могут помочь с реализацией — США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Минобороны России объявило о захвате села Максимильяновка в самопровозглашенной ДНР. Максимильяновка находится к западу от Донецка и примерно в 35 километрах севернее Угледара.
Руководители Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца стали фигурантами дела о крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Исполнительный директор дивизиона „Оборонные решения“ института Вячеслав Лобузько заключен под стражу, заместитель главного конструктора предприятия Владимир Финкельштейн отправлен под домашний арест. По версии следствия, фигуранты в 2013 году похитили 130 миллионов рублей на контракте на производство опытно-конструкторских работ.
Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные ими F-16 для ударов по военным целям в России, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. По его словам, истребители могут использоваться для самообороны. „Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам в России, то есть по военным целям. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве“, — уточнил министр.
В Свято-Михайловском соборе в Черкассах произошла потасовка между прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Собор был передан Православной церкви Украины еще в июне. Утром 17 октября прихожане УПЦ закрылись в соборе и никого туда не пускали. Они использовали слезоточивый газ, а также ломали лавки и бросались на верующих, несколько человек пострадали в стычке. Полиция возбудила дело о хулиганстве.
Основные новости к 17:00
Великобритания ввела „крупнейшие санкции“ против „теневого флота“ России. Ограничения введены против 18 нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. По данным британских властей, нефтяные танкеры, попавшие под ограничения 17 октября, за последний год помогли России заработать примерно 4,9 миллиарда долларов.
Украина и Греция подписали соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Владимира Зеленского и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Греция, в частности, будет помогать готовить украинских летчиков и техников, работающих с истребителями F-16.
Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил, что Украине для защиты необходимо членство в НАТО, отметив неработающие гарантии Будапештского меморандума. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: „Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс“. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов“, — заявил Зеленский.
Что нового к концу дня
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможности для преследования уехавших из страны россиян, которые совершают правонарушения, „направленные против интересов Российской Федерации“. Помимо прочего, он предусматривает возможность ареста их имущества.
Украина всерьез рассматривают возможность восстановления ядерного оружия, утверждает немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Это утверждение отвергли в администрации Зеленского. „Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие“, — заявил сам президент.
В Белгородской области умер мужчина, раненый в результате атаки украинского дрона 12 октября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
США ввели санкции против одной компании из РФ и двух из Китая за совместное производство дронов „Гарпия“.
Норвегия „в ближайшее время“ передаст Украине шесть истребителей F-16, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Точные сроки он не назвал.
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