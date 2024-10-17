ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (967-й день) | Зеленский Трампу: нам нужно либо ядерное оружие, либо членство в НАТО

Зеленский на заседании Евросовета в Брюсселе заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который заставил бы Россию участвовать в „реальных мирных переговорах“. Детали этого предложения, по словам Зеленского, раскрыли партнерам, которые могут помочь с реализацией — США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Минобороны России объявило о захвате села Максимильяновка в самопровозглашенной ДНР. Максимильяновка находится к западу от Донецка и примерно в 35 километрах севернее Угледара.

Руководители Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца стали фигурантами дела о крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Исполнительный директор дивизиона „Оборонные решения“ института Вячеслав Лобузько заключен под стражу, заместитель главного конструктора предприятия Владимир Финкельштейн отправлен под домашний арест. По версии следствия, фигуранты в 2013 году похитили 130 миллионов рублей на контракте на производство опытно-конструкторских работ.

Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные ими F-16 для ударов по военным целям в России, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. По его словам, истребители могут использоваться для самообороны. „Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам в России, то есть по военным целям. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве“, — уточнил министр.