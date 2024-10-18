Мнение
18.10.2024, 07:40

„Сдвинулся умом на русофобии“. Как и для чего российская пропаганда агитирует за Трампа

 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
ФОТО: Guille Briceno | ZUMAPRESS.com

5 ноября в США состоятся выборы президента. Результат непредсказуем. Согласно опросам, рейтинги кандидатов, демократического вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа, различаются лишь на пару процентов. В этой борьбе российская пропаганда выступает на стороне Трампа, но пока ей удается привлечь на его сторону разве что россиян, которые в американских выборах не участвуют, сообщает Delfi.lv.

„О-о-очень здорова“: Харрис похвасталась справкой от врача в преддверии выборов в США“.„Худший кошмар демократов“: Камала Харрис опозорилась на встрече с избирателями“. Милые бранятся: „умственно отсталая“ Харрис назвала Трампа „угрозой для Америки“. Это лишь несколько заголовков двух самых популярных российских таблоидов — „Комсомольской правды“ и „Московского комсомольца“. Российские СМИ внимательно следят за предвыборной кампанией в США, и их освещение имеет ярко выраженную трампистскую окраску.

Россия, судя по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, активно вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году, поддерживая Дональда Трампа. Сейчас Кремль ставит на Трампа, поскольку тот обещает прекратить поддержку Украины. Но все не так просто.

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