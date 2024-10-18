„Сдвинулся умом на русофобии“. Как и для чего российская пропаганда агитирует за Трампа
5 ноября в США состоятся выборы президента. Результат — непредсказуем. Согласно опросам, рейтинги кандидатов, демократического вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа, различаются лишь на пару процентов. В этой борьбе российская пропаганда выступает на стороне Трампа, но пока ей удается привлечь на его сторону разве что россиян, которые в американских выборах не участвуют, сообщает Delfi.lv.
„О-о-очень здорова“: Харрис похвасталась справкой от врача в преддверии выборов в США“.„Худший кошмар демократов“: Камала Харрис опозорилась на встрече с избирателями“. Милые бранятся: „умственно отсталая“ Харрис назвала Трампа „угрозой для Америки“. Это лишь несколько заголовков двух самых популярных российских таблоидов — „Комсомольской правды“ и „Московского комсомольца“. Российские СМИ внимательно следят за предвыборной кампанией в США, и их освещение имеет ярко выраженную трампистскую окраску.