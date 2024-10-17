Мэр Нарвы получил письмо от министра культуры о работе музея. Довольна ли нарвская власть ответом?

„Я получил письмо от министра, - сказал RusDelfi мэр Нарвы. - Ответ интересный, потому что министр не говорит, согласна ли она менять незаконный способ голосования. Она поясняет, что музей не использовал „золотой голос“. Это да. Также она делает ряд замечаний мне о том, что назначенные мной члены совета не выполняют часть своих рабочих обязанностей. Я их предупреждал, что ходить на заседания нужно, а если с чем-то не согласны, то следует в письменном виде это сообщать и писать причину“.

По словам Яана Тоотса он обсудил с депутатами этот момент: они не будут больше пропускать встречи совета музея. „А если они будут против чего-то, то будут писать об этом, - уточнил Тоотс. - Большого кризиса нет. Будет следующий совет, и они все эти моменты на нем обсудят. Только я бы хотел, чтобы было принято решение о проведении законного голосования в совете, чтобы было четыре голоса на два для соблюдения правила 51%. Сейчас по-прежнему два голоса на два голоса. И окончательное решение может принимать председатель совета. Это недемократично“.

Министр Хэйди Пурга отметила в своем письме мэру Нарвы, что в сентябре члены совета, представляющие город - Вадим Орлов и Алексей Мяги - отсутствовали на встрече, в апреле один представитель города Нарвы отказался голосовать без законных оснований, а в апреле и июне члены совета от Нарвы не подписали протокол, а это возможно только в том случае, если письменно изложено особое мнение, которого они не предоставили председателю совета.

Пурга также напомнила, что представители государства предложили представителям города встретиться отдельно и обсудить рабочий процесс в совете, но, к сожалению, нарвитяне не нашли времени.