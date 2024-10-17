Мэр Нарвы получил письмо от министра культуры о работе музея. Довольна ли нарвская власть ответом?(2)
В начале октября мэр Нарвы обратился к министру культуры Хейди Пурга с предложением изменить способ голосования при принятии решений советом Нарвского музея, чтобы избегать конфликтных ситуаций. Министр попросила Тоотса письменно изложить свои предложения. 16 октября появился ответ Пурга, в котором она пишет, что работа совета нарушена из-за невыполнений своих уставных обязанностей с должным усердием представителями города. Что думает об этом Тоотс?
„Я получил письмо от министра, - сказал RusDelfi мэр Нарвы. - Ответ интересный, потому что министр не говорит, согласна ли она менять незаконный способ голосования. Она поясняет, что музей не использовал „золотой голос“. Это да. Также она делает ряд замечаний мне о том, что назначенные мной члены совета не выполняют часть своих рабочих обязанностей. Я их предупреждал, что ходить на заседания нужно, а если с чем-то не согласны, то следует в письменном виде это сообщать и писать причину“.
По словам Яана Тоотса он обсудил с депутатами этот момент: они не будут больше пропускать встречи совета музея. „А если они будут против чего-то, то будут писать об этом, - уточнил Тоотс. - Большого кризиса нет. Будет следующий совет, и они все эти моменты на нем обсудят. Только я бы хотел, чтобы было принято решение о проведении законного голосования в совете, чтобы было четыре голоса на два для соблюдения правила 51%. Сейчас по-прежнему два голоса на два голоса. И окончательное решение может принимать председатель совета. Это недемократично“.
Министр Хэйди Пурга отметила в своем письме мэру Нарвы, что в сентябре члены совета, представляющие город - Вадим Орлов и Алексей Мяги - отсутствовали на встрече, в апреле один представитель города Нарвы отказался голосовать без законных оснований, а в апреле и июне члены совета от Нарвы не подписали протокол, а это возможно только в том случае, если письменно изложено особое мнение, которого они не предоставили председателю совета.
Пурга также напомнила, что представители государства предложили представителям города встретиться отдельно и обсудить рабочий процесс в совете, но, к сожалению, нарвитяне не нашли времени.
„Более того, очевидно, что нынешнее поведение как минимум двух членов совета все еще мотивировано их недовольством тем, что музей взял курс на то, чтобы быть носителем ценностей независимого эстонского государства в Нарве, - пишет министр. - Как министр культуры Эстонской Республики, я не могу согласиться с тем, что, если вам не нравится содержание деятельности музея, вы настаиваете на изменении уставной процедуры голосования в Совете. Я повторяю свое весеннее предложение о том, чтобы город отозвал лиц с неподобающим поведением из правления Фонда. Изменение подзаконных актов не разрешит возникший конфликт ценностей“.