17.10.2024, 15:23
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: сможет ли тартуский „Бигбанк“ во второй раз обыграть украинский клуб и выйти в следующий раунд?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня тартуский клуб „Бигбанк“ проведет ответный матч 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКФ) против украинского клуба „Житичи-Полесье“ из Житомира. Игра начнется в 19:00, и её прямая трансляция будет доступна на Delfi TV для подписчиков.
В первом матче, прошедшем в среду, тартуский „Бигбанк“ одержал уверенную победу над украинским клубом „Житичи-Полесье“ со счетом 3:0 (29:27, 25:23, 25:15). Самым результативным игроком „Бигбанка“ стал Валентин Кордас, набравший 16 очков (+12). Также отличились Мартти Юхками (12 очков; +9), Джек Уильямс (11 очков; +6) и Март Наабер (10 очков; +9).
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