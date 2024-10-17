СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: сможет ли тартуский „Бигбанк“ во второй раз обыграть украинский клуб и выйти в следующий раунд?

Сегодня тартуский клуб „Бигбанк“ проведет ответный матч 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКФ) против украинского клуба „Житичи-Полесье“ из Житомира. Игра начнется в 19:00, и её прямая трансляция будет доступна на Delfi TV для подписчиков.