Другие виды
17.10.2024, 15:23

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: сможет ли тартуский „Бигбанк“ во второй раз обыграть украинский клуб и выйти в следующий раунд?

 
Начало в 19:00
Тартуский „Бигбанк“ в первом матче 1/32 финала Кубка вызова дома взял верх над украинской командой - „Житичи-Полесье“ из Житомира со счетом 3:0.
Тартуский „Бигбанк“ в первом матче 1/32 финала Кубка вызова дома взял верх над украинской командой - „Житичи-Полесье“ из Житомира со счетом 3:0.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня тартуский клуб „Бигбанк“ проведет ответный матч 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКФ) против украинского клуба „Житичи-Полесье“ из Житомира. Игра начнется в 19:00, и её прямая трансляция будет доступна на Delfi TV для подписчиков.

В первом матче, прошедшем в среду, тартуский „Бигбанк“ одержал уверенную победу над украинским клубом „Житичи-Полесье“ со счетом 3:0 (29:27, 25:23, 25:15). Самым результативным игроком „Бигбанка“ стал Валентин Кордас, набравший 16 очков (+12). Также отличились Мартти Юхками (12 очков; +9), Джек Уильямс (11 очков; +6) и Март Наабер (10 очков; +9).

Для выхода в следующий раунд Кубка Европейской конфедерации волейбола „Бигбанку“ необходимо выиграть минимум две партии в сегодняшнем матче. Если украинский клуб „Житичи-Полесье“ победит со счётом 3:0 или 3:1, команды сыграют „золотую партию“, которая и определит победителя противостояния.

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