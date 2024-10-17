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17.10.2024, 15:23

МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок вызова ЕКВ: тартуский „Бигбанк“ во второй раз обыграл украинский клуб и вышел во второй раунд

 
Тартуский „Бигбанк“ в первом матче 1/32 финала Кубка вызова дома взял верх над украинской командой - „Житичи-Полесье“ из Житомира со счетом 3:0.
Тартуский „Бигбанк“ в первом матче 1/32 финала Кубка вызова дома взял верх над украинской командой - „Житичи-Полесье“ из Житомира со счетом 3:0.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В четверг, 17 октября, тартуский клуб „Бигбанк“ в ответном матче 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКФ) обыграл украинский клуб „Житичи-Полесье“ из Житомира со счетом 3:1.

Тартуский клуб „Бигбанк“ начал матч тем же основным составом, что и накануне. В первой партии команда несколько раз выходила вперед на пару очков, но „Житичи-Полесье“ не отставал. Впервые гости повели при счете 11:10, после чего игра шла на равных. Проигрывая 18:19, тартусцы совершили рывок 4:0 благодаря успешной атаке Валентина Кордаса. Полученное преимущество они сохранили, а подача на вылет от вышедшего на замену Стефана Кайбалда завершила партию со счетом 25:21.

Вторая партия снова началась удачнее для хозяев, которые повели со счетом 5:1. Подопечные Алара Рикберга, воодушевленные хорошим стартом, постепенно наращивали преимущество. При счете 10:16 главный тренер соперников украинцев взял тайм-аут, но это не изменило ход игры. Тартусцы выиграли вторую партию со счетом 25:18, обеспечив себе выход в следующий раунд.

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