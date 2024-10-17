17.10.2024, 15:23
МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок вызова ЕКВ: тартуский „Бигбанк“ во второй раз обыграл украинский клуб и вышел во второй раунд
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 17 октября, тартуский клуб „Бигбанк“ в ответном матче 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКФ) обыграл украинский клуб „Житичи-Полесье“ из Житомира со счетом 3:1.
Тартуский клуб „Бигбанк“ начал матч тем же основным составом, что и накануне. В первой партии команда несколько раз выходила вперед на пару очков, но „Житичи-Полесье“ не отставал. Впервые гости повели при счете 11:10, после чего игра шла на равных. Проигрывая 18:19, тартусцы совершили рывок 4:0 благодаря успешной атаке Валентина Кордаса. Полученное преимущество они сохранили, а подача на вылет от вышедшего на замену Стефана Кайбалда завершила партию со счетом 25:21.
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