МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок вызова ЕКВ: тартуский „Бигбанк“ во второй раз обыграл украинский клуб и вышел во второй раунд

Тартуский клуб „Бигбанк“ начал матч тем же основным составом, что и накануне. В первой партии команда несколько раз выходила вперед на пару очков, но „Житичи-Полесье“ не отставал. Впервые гости повели при счете 11:10, после чего игра шла на равных. Проигрывая 18:19, тартусцы совершили рывок 4:0 благодаря успешной атаке Валентина Кордаса. Полученное преимущество они сохранили, а подача на вылет от вышедшего на замену Стефана Кайбалда завершила партию со счетом 25:21.