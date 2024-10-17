Премьер Италии Мелони объяснила свое отсутствие на встрече с Байденом в Берлине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объяснила свое отсутствие на встрече лидеров трех европейских государств с президентом США Джо Байденом в Берлине своей неотложной поездкой на Ближний Восток. Об этом она сообщила в четверг, 17 октября, во время своего визита в Брюссель на саммит Евросоюза. „Я не смогу присутствовать ни при каких обстоятельствах“, - сказала Мелони, уточнив, что на следующий день будет находиться в Ливане.

„Возможно, полезнее поговорить с игроками в регионе, чем делать это между собой. Именно поэтому эта поездка сейчас является моим приоритетом“, - добавила итальянский премьер-министр. Это высказывание вызвало „раздражение в Риме“, отметило агентство dpa. В настоящее время Италия председательствует в „большой семерке“ (G7).

Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании встретятся в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудут 18 октября в Берлин для переговоров с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), сообщил накануне встречи представитель федерального правительства. Среди основных тем встречи - война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Джо Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате „Рамштайн“, где должен быть присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Однако визит президента США в Германию был отменен из-за урагана „Милтон“, приближавшегося на тот момент к штату Флорида.

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