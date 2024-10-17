Пять громких скандалов в фигурном катании

Тоня Хардинг и покушение на соперницу

Американская фигуристка Тоня Хардинг известна на весь мир из-за скандала с организацией нападения на соперницу Нэнси Керриган. В начале 1994 года бывший муж Хардинг Джефф Гиллоули и ее телохранитель Шоун Экардт подговорили Шейна Стэнта сломать ногу Нэнси, чтобы она не смогла попасть в сборную и выступить на Олимпийских играх в Лиллехаммере, пишет Sportmail.

6 января 1994 года Стэнт проник в подтрибунное помещение арены в Детройте, где проходил чемпионат страны, нанес Нэнси несколько ударов дубинкой по бедру, но не сломал ногу. Керриган была вынуждена сняться с турнира, а Тоня Хардинг стала чемпионкой страны и попала вместе с Нэнси в национальную команду.

Через неделю нападавшие были арестованы. Быстро начала распространяться информация о том, что Хардинг знала о готовящемся преступлении. Хардинг и Кэрриган попали на обложки всех СМИ и стали суперзвездами. Одна — в роли злодейки, другая — в качестве невинной жертвы. Ассоциация фигурного катания США и Национальный Олимпийский комитет США хотели исключить Хардинг из команды, но она сохранила свое место, пригрозив начать судебный процесс. Керриган успела восстановиться к Олимпиаде и завоевала на соревнованиях серебряную награду, а Хардинг расположилась лишь на восьмом месте.

Позднее бывший муж Хардинг пошел на сделку со следствием и рассказал, что Тоня знала о нападении. Преступникам дали реальные тюремные сроки. Тоня Хардинг получила три года условно, 500 часов общественных работ и крупный штраф. Но главное — Федерация фигурного катания США лишила ее титула чемпионки страны 1994 года и пожизненно отстранила от участия на турнирах.

Об этой истории написаны книги и сняты документальные картины, а в 2017 году на экраны вышел художественный фильм „Тоня против всех“, с Марго Робби в главной роли.

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