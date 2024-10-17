Отдала 11 000 евро по звонку: телефонные аферисты легко выманивают у жертв деньги

15 октября жительнице Кохтла-Ярве позвонила мошенница, она представилась дочерью женщины и заявила, что попала в аварию и должна отдать полиции 4 000 евро, чтобы избежать неприятностей. Женщине также позвонил другой мошенник, который назвал себя следователем и проинструктировал ее, как передать деньги. Полиция расследует это дело как уголовное преступление.

В тот же день жительнице Нарвы позвонил мошенник и сообщил, что ее внук стал виновником несчастного случая. Чтобы избежать тюремного заключения родственника, женщине предложили выплатить 11 000 евро. Поверив аферистам, она передала деньги. Но на этом мошенники не остановились. Они потребовали еще больше денег и попросили снять средства с банковского счета. Благодаря внимательности банковского сотрудника, который порекомендовал женщине обратиться в полицию, удалось предотвратить дальнейшие убытки. Полиция начала уголовное производство.

Преступники используют различные предлоги, чтобы вызвать у жертвы страх и заставить ее действовать быстро, без проверки информации. Часто мошенники представляются родственниками, которые попали в беду, или сотрудниками полиции, следователями, адвокатами.

PPA призывает быть бдительными и всегда проверять информацию, прежде чем передавать деньги незнакомцам. Важно помнить, что полиция и другие официальные лица никогда не будут требовать денег по телефону или угрожать арестом. При любом сомнительном звонке стоит сразу же обращаться в полицию.

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