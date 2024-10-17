Говорил ли Марк Твен: „Через 20 лет вы будете больше разочарованы тем, чего не сделали, чем тем, что сделали“?
В интернете популярна фраза про сожаление об упущенных возможностях, приписываемая американскому писателю. Мы проверили, говорил ли он нечто подобное.
Это высказывание с указанием на авторство Твена популярно на развлекательных и информационных порталах, а также на сайтах с подборками цитат известных личностей и афоризмов. Им также делятся пользователи соцсетей (Facebook*, Instagram*, „ВКонтакте“, X) и блог-платформ („Дзен“, VC). Иногда приводится расширенная версия цитаты: „Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперёд, действуйте, открывайте“.
Марк Твен по праву считается одним из самых остроумных писателей, поэтому неудивительно, что его меткие фразы часто используют даже те, кто слабо знаком с его творчеством. За более чем век, прошедший с момента смерти американского литератора, все известные его работы были тщательно изучены, систематизированы и оцифрованы. Крупнейшие онлайн-порталы, посвящённые наследию Твена, — архив Mark Twain Projects Online, собранный при поддержке Калифорнийского университета в Беркли, база Twain Quotes, куда включены тексты, принадлежащие перу Твена или посвящённые писателю, и электронный архив Марка Твена, собранный Библиотекой Университета Виргинии (США). „Проверено“ не удалось найти в этих базах разбираемое высказывание о разочаровании в несделанном.
Популярность этой фразы, причём и на русском, и на английском языке, столь велика, что в 2019 году эксперты Центра исследований Марка Твена при Элмайрском колледже в Нью-Йорке опубликовали статью с опровержением авторства писателя. Ещё раньше, в 2011-м, специалисты проекта Quote Investigator изучали эту цитату и также не смогли найти никаких свидетельств, что Твен говорил или писал что-либо подобное. Самый ранний случай публикации фразы с атрибуцией писателю они обнаружили в заметке в газете Miami Herald от 9 августа 1998 года. Впрочем, её автор утверждает, что цитату с утверждением, что это слова Твена, ему прислал кто-то из читателей. Спустя год Корпус мира (американское федеральное агентство, которое привлекает и направляет волонтёров для помощи жителям развивающихся стран) дал в нью-йоркские газеты броское объявление о наборе добровольцев — оно содержало в том числе и это вдохновляющее высказывание, подписанное именем Твена. За последующие годы фраза с указанием на его авторство разошлась сначала по многочисленным печатным изданиям, а затем и в интернете.
По данным Quote Investigator, впервые фраза, позднее приписанная Твену, появилась в книге Горация Джексона Брауна — младшего „P.S.: Я люблю тебя“, вышедшей в 1990 году. Писатель, впрочем, указывает, что автор высказывания — его мать, а вовсе не классик американской литературы. По всей видимости, цитата запомнилась кому-то из читателей книги, а вот её первоисточник со временем забылся. И поскольку Твен известен своими афоризмами, предположить, что он мог сказать нечто подобное, совсем не трудно.
Ранее „Проверено“ уже опровергало авторство многих других приписываемых американскому писателю цитат. Так, несмотря на распространённость такой атрибуции, он никогда не предостерегал от споров с идиотами, не говорил о простоте отказа от курения и не оспаривал важность участия в выборах.
Таким образом, как и в случае со многими другими популярными высказываниями, Твен не имеет никакого отношения к фразе о разочаровании людей тем, что они чего-то не сделали. Впервые она была приписана ему в конце 1990-х годов, спустя почти век с момента его смерти. Исследователи творчества Твена сходятся во мнении, что ничего подобного он не говорил.
Итог: Неверная атрибуция цитаты