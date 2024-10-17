Говорил ли Марк Твен: „Через 20 лет вы будете больше разочарованы тем, чего не сделали, чем тем, что сделали“?

Это высказывание с указанием на авторство Твена популярно на развлекательных и информационных порталах, а также на сайтах с подборками цитат известных личностей и афоризмов. Им также делятся пользователи соцсетей (Facebook*, Instagram*, „ВКонтакте“, X) и блог-платформ („Дзен“, VC). Иногда приводится расширенная версия цитаты: „Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперёд, действуйте, открывайте“.

Марк Твен по праву считается одним из самых остроумных писателей, поэтому неудивительно, что его меткие фразы часто используют даже те, кто слабо знаком с его творчеством. За более чем век, прошедший с момента смерти американского литератора, все известные его работы были тщательно изучены, систематизированы и оцифрованы. Крупнейшие онлайн-порталы, посвящённые наследию Твена, — архив Mark Twain Projects Online, собранный при поддержке Калифорнийского университета в Беркли, база Twain Quotes, куда включены тексты, принадлежащие перу Твена или посвящённые писателю, и электронный архив Марка Твена, собранный Библиотекой Университета Виргинии (США). „Проверено“ не удалось найти в этих базах разбираемое высказывание о разочаровании в несделанном.