Почему несколько сотен эстонских студентов каждое лето едут в Америку продавать книги?

Чем вы сегодня занимаетесь в Southwestern и как долго в целом вы работаете в этой организации?

Я директор по продажам компании Southwestern Advantage и работаю в этой организации уже более 20 лет. Наше видение — предоставить молодым людям лучший опыт продаж и лидерства. В целом моя работа – помочь организации и программе реализовать это видение в Европе, но я делаю это, конечно же, не один, а с командой. Наша деятельность меняется год от года – эта работа может включать в себя, например, формирование целей организации и составление соответствующего плана действий, подбор персонала, проведение тренингов и налаживание сотрудничества с партнерами.

Сколько студентов приняли участие в программе Southwestern этим летом?

Всего в программе приняли участие 1039 студентов – из них 481 из США и 558 из Европы.

Как в целом прошло это лето для студентов?

Итоги мы подведем в конце года, но сейчас кажется, что этот год в целом был самым успешным. Последние три года мы последовательно работали над отбором наиболее подходящих студентов для нашей программы, а также целенаправленно улучшали качество обучений и наставничества. Итогом нашей проделанной работы стало улучшение результатов примерно на 50% по сравнению с доковидным периодом, а также заметное увеличение количества студентов, успешно завершивших программу.

Как выглядит процесс набора на летнюю программу?

Программа предлагает молодым людям как опыт продаж, так и управленческий опыт – студент с хорошими результатами продаж также может попробовать свои силы в подборе персонала и управлении. Прежде всего, студенты контактируют со своими друзьями-знакомыми, ведь командная работа строится на хорошем доверии – а у кого может быть необходимый уровень доверия, как ни у друзей и знакомых?