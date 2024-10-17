Из-за климатической конференции ООН в Баку сборная Эстонии сыграет с Азербайджаном в Габале

Матч между сборными Эстонии и Азербайджана состоится 16 ноября на городском стадионе Габалы, который хорошо знаком нападающему эстонской команды Сергею Зенёву, выступавшему за „Габалу“ с 2015 по 2017 год. Начало поединка запланировано на 16:00 по эстонскому времени. Об этом пишет Rus.ERR.

После четырех туров в первой группе Лиги С у Эстонии три очка, в то время как Азербайджан пока не набрал ни одного. В предыдущей встрече, прошедшей 11 октября на „А. Ле Кок Арене“ в Таллине, Эстония обыграла Азербайджан со счетом 3:1.

Лидерами группы являются сборные Швеции и Словакии с 10 очками каждая. Эстония и Азербайджан уже не смогут их догнать, так как командам осталось сыграть по два матча. Последний поединок в группе эстонская сборная проведет на выезде с командой Словакии, но и этот матч состоится не в Братиславе, а в Трнаве.

Победитель группы получит место в Лиге В, команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах за право подняться в Лигу В, третья команда останется в Лиге С, а последняя либо вылетит в Лигу D, либо будет участвовать в стыках, в зависимости от результатов других групп.

В это же время, с 11 по 22 ноября, в Баку пройдет 29-я Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP-29), что и стало причиной переноса матча из столицы Азербайджана в Габалу.

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