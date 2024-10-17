США нанесли авиаудары по подземным складам с оружием в Йемене

В распространенном Пентагоном заявлении, пишет Reuters, говорится, что целью ударов были пять подземных складов, „в которых размещались различные компоненты оружия, которые использовались для поражения гражданских и военных судов по всему региону“.

Последствия ударов оцениваются, заявило Центральное командование США (CENTCOM), отметив, что данных о пострадавших мирных жителях не поступало.

Напомним, что с ноября 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют морские суда в Красном море. Повстанцы заявляли, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем и назвала свои действия ответом на „американо-израильскую агрессию в секторе Газа“. Однако нападениям подверглись не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран. Из-за атак крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами, что затруднило логистику.

США и их союзники за последние несколько недель нанесли не менее 15 авиаударов по объектам, связанным с хуситами на территории Йемена. Сообщалось, в частности, об авиаударе по аэропорту.

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