Президентская гонка в США: Трамп устроил дискотеку в Пенсильвании, Харрис борется за голоса темнокожих и латиноамериканцев

Затем Трампа спросили о доступе женщин к технологии экстракорпорального оплодотворения — и в ответ он назвал себя „отцом ЭКО“.

В ходе предвыборной кампании 2024 года право на аборты стало одним из самых обсуждаемых вопросов.

После этого право женщин на аборты стало регулироваться отдельными штатами США — и некоторые из них фактически ввели запрет на прерывание беременности в большинстве случаев.

Он выполнил свое обещание — и в 2022-м Верховный суд США отменил свое историческое решение 1973 года по делу „Роу против Уэйда“. Решение устанавливало, что право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией США защищает возможность женщины прервать беременность.

Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 года обещал привести в Верховный суд США своих назначенцев, чтобы отменить федеральное право женщин на аборты.

Во время выступления перед женской аудиторией Трампа спросили, как он намерен гарантировать право женщин распоряжаться собственным телом. Внятного ответа на этот вопрос не прозвучало.

Последний по времени „обмен любезностями“ между Трампом и Харрис произошел в среду.

Трамп заявил, что он „отец искусственного оплодотворения“. Харрис это не впечатлило

Более подробно об опросах можно прочитать на этой странице (она обновляется по мере поступления новых данных).

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

Однако судьба выборов зависит не от общенациональной популярности, а от числа выборщиков, которые даст одному из двух кандидатов каждый конкретный штат. Поэтому все внимание приковано к так называемым колеблющимся штатам, где разрыв между претендентами невелик.

Последний опрос, который проводят ABC News и сайт 538, показал, что за Харрис готовы голосовать около 48% американцев, а за Трампа - около 46%.

По ее утверждению, в кампании Харрис нет такого количества мероприятий, поскольку она „не так вынослива, как президент Трамп“.

Ранее кампания Трампа говорила, что тот ведет „крайне напряженную и активную кампанию по такому расписанию, которого еще не знала политическая история“.

В ответ на заявления Харрис пресс-секретарь Трампа поспешил заявить, что у 78-летнего кандидата запаса энергии побольше чем у любого политика.

До этого Харрис опубликовала данные своей медицинской карты и призвала Трампа сделать то же самое.

В связи с этим в избирательном штабе Камалы Харрис отметили, что Трамп выглядел дезориентированным и потерянным, а сама Харрис в соцсести Х оставила пост со словами „Надеюсь, он в порядке“.

„Давайте больше не будем отвечать на вопросы. Давайте просто превратим это в музыкальный фестиваль. На кой черт кому-то вообще нужны вопросы, правильно?“ — сказал при этом Трамп под восторженные крики аудитории.

Еще одна заочная перепалка между Харрис и Трампом произошла после появления быстро „завирусившихся“ кадров предвыборного митинга республиканского кандидата в Пенсильвании в понедельник. Трамп перестал отвечать на вопросы аудитории и вместо этого полчаса танцевал на сцене под музыку.

„Дональд Трамп называет себя „отцом ЭКО“, о чем это он? — немедленно задалась вопросом в соцсети Х Камала Харрис. — Его запреты на аборты уже поставили под вопрос доступ к этой процедуре в ряде штатов по всей стране, а его собственная предвыборная программа может вообще положить конец ЭКО“.

ЭКО стало важной проблемой во время предвыборной кампании после того, как в феврале суд Алабамы постановил , что замороженные эмбрионы, созданные путем искусственного оплодотворения, по сути являются детьми.

„Мы настоящие сторонники ЭКО, мы за оплодотворение, во всех отношениях, и пусть демократы пытались нас критиковать, мы занимаемся вопросами ЭКО больше, чем они, так что мы полностью за“, — продолжил кандидат в президенты.

Вопрос здоровья кандидатов в президенты активно обсуждался, когда претендентом на Белый дом от демократов был 81-летний Джо Байден. Ему пришлось уступить место Харрис именно из-за опасений, что возраст больше не позволяет ему выполнять президентские обязанности.

Харрис пока не убедила многих латиноамериканцев и темнокожих

Одной из главных политических проблем Харрис эксперты считают недостаточный уровень поддержки ее кандидатуры со стороны латиноамериканцев и афроамериканцев. Во время президентских кампаний 2016 и 2020 годов их успешно склонял на свою сторону Дональд Трамп.

По данным одного из опросов газеты New York Times и центра Siena, Харрис поддерживают около 78% темнокожих американцев — при том, что на последних выборах за демократов голосовало около 90% этой демографической группы. Такое снижение поддержки в основном вызвано мнением мужчин.

При этом, как пишет New York Times, в 2016 году за демократического кандидата в президенты проголосовали 68% латиноамериканцев, в 2020-м — 62%, а сейчас, судя по опросам, готовы поддержать только 56%.

В первую очередь это связано с вопросами экономики, говорят эксперты, однако некоторые представители латиноамериканской и афроамериканской общин также согласны с Трампом по вопросам миграции и социальных проблем, таких как политкорректность и роль мужчин в обществе.

Значительная часть латиноамериканских и афроамериканских избирателей недовольна ростом инфляции и стоимости жизни при нынешнем правительстве и хорошо помнят „экономику Трампа“.

„В моей общине много людей, которые решили перейти в другой лагерь. Многие будут теперь голосовать за Трампа исключительно из соображений экономики, — рассказал в интервью Би-би-си житель Невады Диего Арансивия, бывший республиканец, который сам намерен голосовать за Харрис. — Они бы никогда не сели пить с ним пиво, но они полагают, что у него есть инструменты для экономического подъема“.

Еще один ключевой вопрос — это иммиграция и пограничный контроль.