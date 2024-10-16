ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (966-й день) | В Донбассе наступление ВС РФ продолжается сразу на нескольких участках фронта. Под угрозой падения — еще одна важная „крепость“ ВСУ

Российские войска в ночь на 16 октября выпустили по территории Украины 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным на 07:00, силы ПВО сбили 51 дрон над Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областями. Еще 60 беспилотников „локационно потеряны“ в разных регионах Украины в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. В сообщении ВСУ говорится, что на момент публикации более 20 дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины.

В Тернопольской области в результате российского удара по промышленному объекту произошел пожар, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Негода. Возгорание оперативно потушили. К ликвидации последствий привлекали 45 спасателей и 12 полицейских. Погибших и раненых нет.

Во всем Херсоне пропало электричество утром 16 октября, сообщает начальник военной администрации города Роман Мрочко. Причины отключения электроэнергии выясняются. По данным местных властей, за сутки Херсон восемь раз попал под российские обстрелы. Повреждены десять частных и два многоэтажных дома, образовательное учреждение, три автомобиля, гараж. Три человека получили ранения разной степени тяжести.

Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщает об аварийных отключениях электричества в регионе. „Нашли точку аварии. Не прилет. Через пару часов починим, если не будет других сюрпризов“, — пишет он в телеграме.

Минобороны РФ объявило, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа: два дрона сбиты над Белгородской областью, один — над Воронежской.

Вечером 15 октября в Краснодарском крае в станице Марьянской упал украинский беспилотник, повредив жилой дом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, пострадавших в результате атаки нет.