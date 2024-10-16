ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (966-й день) | В Донбассе наступление ВС РФ продолжается сразу на нескольких участках фронта. Под угрозой падения — еще одна важная „крепость“ ВСУ
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости ночи и утра
Российские войска в ночь на 16 октября выпустили по территории Украины 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным на 07:00, силы ПВО сбили 51 дрон над Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областями. Еще 60 беспилотников „локационно потеряны“ в разных регионах Украины в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. В сообщении ВСУ говорится, что на момент публикации более 20 дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины.
В Тернопольской области в результате российского удара по промышленному объекту произошел пожар, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Негода. Возгорание оперативно потушили. К ликвидации последствий привлекали 45 спасателей и 12 полицейских. Погибших и раненых нет.
Во всем Херсоне пропало электричество утром 16 октября, сообщает начальник военной администрации города Роман Мрочко. Причины отключения электроэнергии выясняются. По данным местных властей, за сутки Херсон восемь раз попал под российские обстрелы. Повреждены десять частных и два многоэтажных дома, образовательное учреждение, три автомобиля, гараж. Три человека получили ранения разной степени тяжести.
Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщает об аварийных отключениях электричества в регионе. „Нашли точку аварии. Не прилет. Через пару часов починим, если не будет других сюрпризов“, — пишет он в телеграме.
Минобороны РФ объявило, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа: два дрона сбиты над Белгородской областью, один — над Воронежской.
Вечером 15 октября в Краснодарском крае в станице Марьянской упал украинский беспилотник, повредив жилой дом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, пострадавших в результате атаки нет.
Родственники жителей Суджи Курской области, просившие о гуманитарном коридоре для эвакуации своих близких из зоны боевых действий, получили ответы на свои обращения от российской и украинской сторон, сообщает „Русская служба Би-би-си“. В Москве и Киеве ответили, что другая сторона не выходит на контакт и в настоящий момент открытие гуманитарного коридора для эвакуации жителей Суджи „не представляется возможным“.
Главное к полудню
Россия готовит на Дальнем Востоке более десяти тысяч солдат из КНДР для переброски в приграничные с Украиной регионы, сообщают источники „Суспильне“ и „РБК-Украина“. Собеседники журналистов утверждают, что северокорейских военных подготавливают для ротации российских сил, чтобы высвободить их личный состав. Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что в российской армии формируется так называемый „особый бурятский батальон“, укомплектованный гражданами КНДР.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. В ходе беседы украинский военный рассказал об „актуальной стратегической обстановке“ и „организации отпора“ российских войскам на фронте. „Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации плана победы“, — написал Сырский в своем телеграм-канале.
В Киевской области после российской атаки из-за падения обломков беспилотника повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка и автомобиль, сообщает МВД Украины. По предварительным данным, пострадавших нет.
Проблема с энергоснабжением Херсона возникла из-за соседнего региона, заявил начальник городской администрации Роман Мрочко. „В соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области. Энергетики уверяют, что в течение нескольких часов восстановят свет в городе“, — сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее про аварийные отключения писал глава Николаевской области Виталий Ким.
В Киеве на Майдане Незалежности проходит массовая акция родственников пропавших без вести и находящихся в плену украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде свой „план победы“ в российско-украинской войне. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Предложенная стратегия, по словам Зеленского, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна „была с мускулами“. Воплотить этот план, считает президент Украины, можно с партнерами страны, и это „точно не зависит от России“. По словам Зеленского, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года.
Основные новости к 17:00
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании Бундестага, что готов к переговорам с Владимиром Путиным. При этом, отметил он, не должно быть никаких „решений за спиной Украины“. Однако пришло время, когда „помимо явной поддержки“, западные лидеры, по мнению Шольца, должны сделать все возможное, чтобы выяснить, как остановить войну. Он добавил, что переговоры с Путиным должны проходить „в согласовании с нашими ближайшими партнерами“.
Командование Воздушных сил ВСУ поделилось обновленной информацией об отраженных ночью и днем российских атаках. По состоянию на 13:00 16 октября, украинские военные сбили еще 17 российских беспилотников, еще четыре — „локационно потеряны“. Таким образом, в общей сложности из 136 ударных дронов РФ были сбиты 68, локационно потеряны — 64, два вернулись в Россию и два достигли своих целей.
В Подмосковье убили заместителя командира войсковой части, который неделю назад вернулся с войны в Украине. По сведениям СМИ, погибший — 44-летний Никита Кленков. По его машине открыли огонь в деревне Меленки Солнечногорского района. Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Из утечек баз данных, которые изучили „Важные истории“, следует, что погибший Кленков служил в в/ч 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций. Также он заказывал доставку еды в штаб-квартиру ГРУ и посещал поликлинику возле здания ГРУ.
Что произошло к концу дня
Вечером 16 октября в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников-камикадзе, сработала ПВО. О последствиях атаки пока не сообщалось.
Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на 425 миллионов долларов, сообщил президент США Джо Байден во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пакет помощи включает боеприпасы класса „воздух-земля“, бронетехнику и вооружение для обеспечения насущных потребностей Украины.
Байден также рассказал, что в ноябре проведет онлайн-встречу с лидерами стран, которые входят в контактную группу по Украине. Встреча главных союзников Киева на немецкой авиабазе „Рамштайн“ должна была пройти 12 октября, но ее перенесли из-за отмены визита Байдена в Германию.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине. При этом он отметил, что такие сообщения вызывают беспокойство. „То, что мы точно знаем так это то, что Северная Корея помогает подпитывать военные усилия РФ против Украины. Мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей“, — добал Рютте.
В тайных приложениях „плана победы“ Зеленского говорится об ударах по территории РФ, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. „Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, … какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия“, — сообщил он.
10 срочников из Челябинской области получили деньги за контракты с Минобороны, которые не подписывали. Раньше было известно о трех солдатах срочной службы, получивших выплаты за неподписанные контракты. Всем им заплатило министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Почему деньги поступали из другого региона, неизвестно.
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