Редкая возможность: в самом центре Таллинна на продажу выставлено несколько очень престижных офисных помещений

Каждое предприятие хочет, чтобы рабочая среда отвечала потребностям сотрудников и была мотивирующей – ведь на работе люди проводят значительное количество времени. Зачастую чтобы привести помещение в соответствие со своими потребностями, необходимо вложить в него немалые деньги, например, на перепланировку или дизайн интерьера. Однако, если договор аренды расторгается в чрезвычайной ситуации, вложенные средства невозможно вернуть обратно.

Агентство расположилось в новых красивых помещениях, но вскоре до него дошли слухи, что кто-то хочет купить эти помещения вместе с договором аренды. „Поскольку офис нам очень понравился, а недавний вынужденный переезд мы помнили ещё слишком хорошо, мы решили сами купить это помещение, чтобы чувствовать себя по-настоящему уверенно“, – делится воспоминаниями Прийт Эйбер, руководитель iTech Media Solutions, фирмы, которая теперь уже более года является собственником офисных помещений в Büroo 31, в самом центре Таллинна, на Пярну мантеэ.

„Разумеется, когда вы арендуете офисное помещение, у вас нет долгосрочных обязательств и, если бизнес будет расти или наоборот сократится, вы сможете подстроиться под обстоятельства и двигаться дальше, но ведь аналогичная свобода распространяется и на другую сторону договора“, — говорит Таави Рейметс. Он отмечает, что аренда всегда сопряжена с определённым риском и неуверенностью, ведь арендодатель может захотеть неожиданно поднять цену или вообще расторгнуть договор. Именно это произошло несколько лет назад с рекламным агентством iTech Media Solutions, которое, когда договор аренды подошёл к концу, собиралось его как обычно продлить, но было вынуждено съехать из помещений, поскольку собственник продлевать договор аренды не захотел.

Таави Рейметс, много лет работающий в сфере недвижимости, говорит, что, хотя при выборе жилья большинство людей предпочитают его покупать, о покупке постоянного места для своего предприятия, т. е., офисного помещения, речь идёт гораздо реже. „Преимущества на самом деле практически те же самые — вы сам себе хозяин, вы инвестируете, а потом оформляете помещение по своему усмотрению, и, конечно же, вы „зарабатываете“ ежемесячную „арендную плату“ для себя, то есть, аккумулируете капитал“, — поясняет Рейметс, работающий в Novira Capital .

„Приобретение офисных помещений в собственность даёт вам свободу превратить их в офис своей мечты, при этом вы не будете бояться делать инвестиции. Чем новее и современнее здание, в котором находится офис, тем меньше придётся тратить на его модернизацию, и у вас останется больше свободных средств для реализации более эксклюзивного дизайна интерьера“, — отмечает Рейметс, чей опыт включает несколько успешных проектов офисных зданий представительского класса, строившихся для продажи, самые известные из которых Novira Plaza и Büroo 83 в Таллинне.

Может оказаться, что купить более выгодно

В случае офисных помещений, как и в случае жилья, необходимо подумать о ежемесячных расходах. Что выгоднее: покупка или аренда? В течение многих лет покупка жилья была выгоднее, чем аренда, поскольку ежемесячные платежи по банковскому кредиту были относительно небольшими в силу низкой ставки Euribor. По мере роста Euribor ситуация на некоторое время изменилась, но теперь Euribor снова падает, а это значит, что в выигрыше снова оказываются те, кто выплачивает кредит за недвижимость, являющуюся их собственностью. Эта логика распространяется и на офисные помещения. Кроме того, купленная недвижимость остаётся у предприятия, в то время как потраченная на аренду сумма идёт в карман арендодателя.

В долгосрочной перспективе ежемесячные расходы также будут более стабильными в случае покупки офисных помещений. Если арендодатель может в любой момент увеличить арендную плату, то размер платежей по кредиту зависит от кредитного договора и не может просто так измениться.

Недвижимость как инвестиция