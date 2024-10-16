Правда ли, что в Лондоне появилось граффити, на котором Владимир Зеленский вытаскивает кошелёк из кармана Джорджа Харрисона?

Судя по фотографии, граффити расположено возле проезжей части, на стене под мостом. Знак Overground свидетельствует, что по этому мосту, вероятно, проходят железнодорожные пути. Telegram-каналы, распространившие информацию, также указали, что граффити расположено рядом с домом Пола Маккартни. Особняк , в котором жил музыкант, сейчас считается городской достопримечательностью. Он находится по адресу Кавендиш-авеню, 7 . „Проверено“ изучило фотографии этого района с помощью Google Street View и не обнаружило стену, запечатлённую на фотографии, а ближайшие к особняку Маккартни станции Overground расположены в 15–20 мин. пешком.

Оба снимка появились в Сети ещё в июле 2024 года. Самая ранняя публикация, которую удалось найти „Проверено“, была размещена в Telegram-канале „ Украина.ру “ вечером 14 июля. Содержание поста идентично более поздним публикациям, упомянутым в начале этого разбора. Хотя о граффити написали „ Аргументы и факты “ и „ Украина.ру “, тогда фотографии не завирусились. Прокремлёвские Telegram-каналы стали активно распространять их только в октябре.

Обратный поиск по изображению Google позволил найти фотографию этого граффити с другого ракурса. На ней видно больше деталей, позволяющих определить местоположение рисунка, — в частности, логотип с надписью Overground, лондонского надземного метро.

8-9 октября в социальных сетях распространилась фотография граффити в Лондоне, обыгрывающего обложку альбома Abbey Road группы The Beatles. За спиной Джорджа Харрисона пририсован мужчина, внешне напоминающий Владимира Зеленского, — он вытаскивает кошелёк из кармана музыканта. В левом верхнем углу написано „Here comes the wallet“ („А вот и кошелёк“. — англ.), вероятно, это отсылка к песне Here Comes the Sun с того же альбома. Многие авторы, делившиеся снимком, утверждали, что граффити разместили недалеко от дома Пола Маккартни. Новость о появлении граффити распространили такие Telegram-каналы, как „ Лука Ебков “ (404 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ КБ “ (228 000), „ Белорусский силовик “ (133 000) и „ Шейх Тамир “ (117 000), а также некоторые СМИ (например, „ Политикус “ и Unews.pro ).

Обратный поиск по фото Google показал, что обе фотографии были сняты примерно в 8 км от дома музыканта, рядом со станцией „Хокстон“. Стена, на которой якобы размещено граффити, находится под железнодорожным мостом на Кремер-стрит. В последний раз представители Google Street View снимали это место в июне 2022 года, тогда граффити там не было.

В Лондоне нанесение граффити без согласования с властями нелегально и карается штрафом в размере £75. В британской столице есть несколько мест для размещения стрит-арта, но этот мост в Хакни в их число не входит. У каждого района Лондона есть официальный сайт, через который жители могут жаловаться на проблемы муниципалитета: невывезенный мусор, грязь или нелегальное граффити. Однако „Проверено“ не удалось обнаружить никаких заявлений об изображении с Зеленским и музыкантами The Beatles. При этом на другие граффити, в особенности с политическими заявлениями, жители района, как правило, реагируют.

Станция „Хокстон“, рядом с которой якобы появилось граффити, находится недалеко от центра Лондона, однако в интернете доступны всего две фотографии этого рисунка. Британские и лондонские СМИ не публиковали новостей о его появлении, а жители города и туристы не делились другими снимками в соцсетях. Как говорилось выше, два изображения распространились в русскоязычном сегменте интернета после поста в Telegram-канале „Украина.ру“. Это издание, входящее в структуру государственного агентства „Россия сегодня“. „Украина.ру“ неоднократно фигурировала в разборах „Проверено“ как распространитель фейков.

Прокремлёвские Telegram-каналы далеко не впервые публикуют ложную информацию о якобы появляющихся в европейских городах граффити с изображением Зеленского. Многие граффити объединяет нарратив о том, что украинский президент присваивает деньги, переданные Украине в рамках западной поддержки. При этом политика изображают, например, в образе чёрной дыры или саранчи.

Таким образом, ни в одном достоверном источнике нет подтверждений, что в Лондоне появилось граффити, изображающее Зеленского и участников группы The Beatles. Информация о нём впервые появилась ещё летом в Telegram-канале издания „Украина.ру“, входящего в государственное агентство „Россия сегодня“, а впоследствии распространилась через другие прокремлёвские СМИ и Telegram-каналы.

Итог: Фейк