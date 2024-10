Правда ли, что в Лондоне появилось граффити, на котором Владимир Зеленский вытаскивает кошелёк из кармана Джорджа Харрисона?

8-9 октября в социальных сетях распространилась фотография граффити в Лондоне, обыгрывающего обложку альбома Abbey Road группы The Beatles. За спиной Джорджа Харрисона пририсован мужчина, внешне напоминающий Владимира Зеленского, — он вытаскивает кошелёк из кармана музыканта. В левом верхнем углу написано „Here comes the wallet“ („А вот и кошелёк“. — англ.), вероятно, это отсылка к песне Here Comes the Sun с того же альбома. Многие авторы, делившиеся снимком, утверждали, что граффити разместили недалеко от дома Пола Маккартни. Новость о появлении граффити распространили такие Telegram-каналы, как „Лука Ебков“ (404 000 просмотров на момент написания этого разбора), „КБ“ (228 000), „Белорусский силовик“ (133 000) и „Шейх Тамир“ (117 000), а также некоторые СМИ (например, „Политикус“ и Unews.pro).