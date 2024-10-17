Что сделать, чтобы сбережения приносили доход? Малому инвестору нужна надёжность, которую обеспечивает недвижимость
Как сказал руководитель Estateguru Михкель Стамм, сентябрь для малых инвесторов платформы Estateguru был самым активным месяцем года – общая сумма финансирования различных проектов составила 8 миллионов евро. Предоставление кредитов под залог недвижимости вновь становится всё более популярным, поскольку в других местах стало сложно достичь почти 10-процентной доходности.
Снижение Euribor привело к снижению доходности на денежном рынке, например, именно по этой причине в последнее время падают процентные ставки по облигациям, что заставило многих мелких инвесторов искать новые способы заставить свои сбережения зарабатывать. „На самом деле нет ничего нового под солнцем – просто сектор недвижимости уже некоторое время находится в состоянии общего спада, и многие инвесторы ушли в другие места в поисках более высоких процентных ставок. Теперь инвесторы, отдавшие предпочтение облигациям, довольно сильно обожглись на нескольких громких проектах, процентные ставки демонстрируют тенденцию к снижению, и гарантированная недвижимостью доходность примерно в 10 % снова кажется неплохим предложением“, — делится Стамм. И при этом сразу подчеркивает, что любые инвестиции связаны с рисками, и это значит, что в конечном итоге каждый должен сам принимать взвешенные решения.
В сентябре смелости инвестировать и появлению необходимого для этого капитала, безусловно, способствовал тот факт, что на счета инвесторов в качестве выплат по предыдущим проектам и заработанных процентов поступило более 16 миллионов евро, из которых более четырёх миллионов евро вернул один из самых известных в Эстонии застройщиков Endover. „В этом и состоит суть широко распространённой модели, когда краудфандинг вкладывает полученные от инвесторов деньги в новый проект, и когда этот проект наберёт обороты, его рефинансируют с помощью выгодного банковского кредита“, – поясняет Стамм. По его словам, например, по одному конкретному проекту в общей сложности 6778 различных инвесторов заработали 10,8 % годового дохода. „Для этого, конечно, не обязательно, чтобы все заёмщики были такими известными, как Endover. Любая фирма развития недвижимости, большая или маленькая, при наличии достойного проекта и гарантий, может обратиться за финансированием, потому что интерес инвесторов к новым проектам растёт“, – говорит руководитель Estateguru. И добавляет, что высокие выплаты этого года подтверждают эффективность существующей модели сотрудничества для всех сторон.
На сегодняшний день количество пользователей Estateguru уже превышает 161 000, причём большинство из них — немцы, наряду с которыми эстонозмельцы являются одним из крупнейших и наиболее активных сообществ инвесторов на платформе. По словам Михкеля Стамма, одной из их сильных сторон является то, что в проекты, обеспеченные недвижимостью, можно инвестировать даже очень скромные по меркам мира инвестиций суммы – начать можно даже с 50 евро. Вы можете найти проекты, которые вам понравятся, здесь.
„Скоро будет два года, как мы изменили стратегию всего предприятия, сделав её немного более консервативной, и с тех пор наш портфель действительно прекрасно работает“, — комментирует Стамм текущую ситуацию. И уточняет, что для улучшения положения малых инвесторов предприятие также сделало значительные дополнения и инвестиции.
Важная лицензия и оценка Moody’s
Уже весной прошлого года Estateguru получило от Финансовой инспекции лицензию поставщика услуг краудфандинга согласно Европейскому регламенту о краудфандинге (ECFR), которая позволяет ему работать в качестве поставщика услуг краудфандинга во всех государствах-членах Европейского Союза. „Мы очень рады, что началась выдача общеевропейских лицензий на деятельность, потому что это в значительной степени упорядочило рынок, к тому же единые правила обеспечивают большую прозрачность и ясность для инвесторов. Поэтому сегодня инвесторам сначала следует убедиться, что у поставщика услуг действительно есть соответствующая лицензия“, — подчеркивает Стамм. И добавляет, что хотя Estateguru к тому времени уже была первой регламентированной краудфандинговой платформой в Литве, Финляндии и Великобритании, им всё равно пришлось реорганизовать и внести дополнения в свои процессы, чтобы получить лицензию.
На предприятии произошли и другие изменения, теперь, в сотрудничестве с ведущим международным агентством по анализу рисков Moody’s, каждый кредитный проект, предлагаемый на платформе Estateguru, также оценивается с точки зрения кредитного риска, что помогает инвесторам лучше понимать стоимость и уровень риска проектов. „Оценка кредитного риска каждого кредитного проекта варьируется от Aaa до B1, и отражает широкий спектр профилей риска. Мы уже больше года просто не предлагаем на нашей платформе проекты, вероятность неплатёжеспособности которых превысила бы 5 % согласно модели Moody’s“, –- поделился Стамм изменениями, произошедшими за последний год.
Жизнь инвесторов стала ещё лучше
Однако самая большая новость этой осени касается самого портала Estateguru, который прошёл основательный курс обновления и теперь обещает стать ещё более безопасным, эффективным и удобным для пользователей, чем раньше. „Мы здесь идём в ногу со временем и считаем, что сделанные инновации значительно улучшат опыт инвестирования и управления инвестициями на платформе Estateguru“, — говорит Стамм. И добавляет, что в настоящее время пользователям доступна для ознакомления и предоставления обратной связи бета-версия обновлённой платформы. „Любое нововведение требует привыкания и небольших корректировок, но в ближайшие месяцы мы планируем полностью перейти на новую версию“, — пообещал руководитель Estateguru.
Estateguru – ведущая общеевропейская инвестиционная среда, предоставляющая кредиты под залог недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса, а также предлагающая тщательно отобранные инвестиционные возможности международному сообществу инвесторов. Мы занимаемся развитием безграничной цифровой экосистемы для финансирования и инвестиций в проекты недвижимости как в Европе, так и за её пределами. Объединяя разных поставщиков услуг, предпринимателей и инвесторов в единой операционной среде, мы предлагаем уникальное решение, которого не могут предложить другие финансовые учреждения — простой трансграничный цифровой сервис для заёмщиков и инвесторов. В офисах Estateguru в Лондоне, Таллинне, Риге и Вильнюсе работает около 40 профессионалов.
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