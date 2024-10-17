Что сделать, чтобы сбережения приносили доход? Малому инвестору нужна надёжность, которую обеспечивает недвижимость

В сентябре смелости инвестировать и появлению необходимого для этого капитала, безусловно, способствовал тот факт, что на счета инвесторов в качестве выплат по предыдущим проектам и заработанных процентов поступило более 16 миллионов евро, из которых более четырёх миллионов евро вернул один из самых известных в Эстонии застройщиков Endover. „В этом и состоит суть широко распространённой модели, когда краудфандинг вкладывает полученные от инвесторов деньги в новый проект, и когда этот проект наберёт обороты, его рефинансируют с помощью выгодного банковского кредита“, – поясняет Стамм. По его словам, например, по одному конкретному проекту в общей сложности 6778 различных инвесторов заработали 10,8 % годового дохода. „Для этого, конечно, не обязательно, чтобы все заёмщики были такими известными, как Endover. Любая фирма развития недвижимости, большая или маленькая, при наличии достойного проекта и гарантий, может обратиться за финансированием, потому что интерес инвесторов к новым проектам растёт“, – говорит руководитель Estateguru. И добавляет, что высокие выплаты этого года подтверждают эффективность существующей модели сотрудничества для всех сторон.

Снижение Euribor привело к снижению доходности на денежном рынке, например, именно по этой причине в последнее время падают процентные ставки по облигациям, что заставило многих мелких инвесторов искать новые способы заставить свои сбережения зарабатывать. „На самом деле нет ничего нового под солнцем – просто сектор недвижимости уже некоторое время находится в состоянии общего спада, и многие инвесторы ушли в другие места в поисках более высоких процентных ставок. Теперь инвесторы, отдавшие предпочтение облигациям, довольно сильно обожглись на нескольких громких проектах, процентные ставки демонстрируют тенденцию к снижению, и гарантированная недвижимостью доходность примерно в 10 % снова кажется неплохим предложением“, — делится Стамм. И при этом сразу подчеркивает, что любые инвестиции связаны с рисками, и это значит, что в конечном итоге каждый должен сам принимать взвешенные решения.

На сегодняшний день количество пользователей Estateguru уже превышает 161 000, причём большинство из них — немцы, наряду с которыми эстонозмельцы являются одним из крупнейших и наиболее активных сообществ инвесторов на платформе. По словам Михкеля Стамма, одной из их сильных сторон является то, что в проекты, обеспеченные недвижимостью, можно инвестировать даже очень скромные по меркам мира инвестиций суммы – начать можно даже с 50 евро. Вы можете найти проекты, которые вам понравятся, здесь.

„Скоро будет два года, как мы изменили стратегию всего предприятия, сделав её немного более консервативной, и с тех пор наш портфель действительно прекрасно работает“, — комментирует Стамм текущую ситуацию. И уточняет, что для улучшения положения малых инвесторов предприятие также сделало значительные дополнения и инвестиции.

Важная лицензия и оценка Moody’s

Уже весной прошлого года Estateguru получило от Финансовой инспекции лицензию поставщика услуг краудфандинга согласно Европейскому регламенту о краудфандинге (ECFR), которая позволяет ему работать в качестве поставщика услуг краудфандинга во всех государствах-членах Европейского Союза. „Мы очень рады, что началась выдача общеевропейских лицензий на деятельность, потому что это в значительной степени упорядочило рынок, к тому же единые правила обеспечивают большую прозрачность и ясность для инвесторов. Поэтому сегодня инвесторам сначала следует убедиться, что у поставщика услуг действительно есть соответствующая лицензия“, — подчеркивает Стамм. И добавляет, что хотя Estateguru к тому времени уже была первой регламентированной краудфандинговой платформой в Литве, Финляндии и Великобритании, им всё равно пришлось реорганизовать и внести дополнения в свои процессы, чтобы получить лицензию.