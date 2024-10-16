Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

Шольц напомнил, что Владимир Зеленский также заявил о необходимости проведения мирной конференции с участием российской стороны. „Поэтому если возникает вопрос, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем: „Да, это тоже возможно““, — сказал Шольц.

При этом, как отметил канцлер, не должно быть никаких „решений за спиной Украины“. Однако пришло время, когда „помимо явной поддержки“, западные лидеры, по мнению Шольца, должны сделать все возможное, чтобы выяснить, как остановить войну. Он добавил, что переговоры с Путиным должны проходить „в согласовании с нашими ближайшими партнерами“.

Вместе с этим Шольц напомнил, что жертвами политики Путина, направленной на расширение его страны, также становится множество российских солдат. „Это то, что не должно повториться в Европе“, — заключил Шольц.

В начале октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах писала, что Шольц планирует поговорить с Путиным по телефону в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре. В последний раз лидеры двух стран разговаривали напрямую в декабре 2022 года.

11 октября глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин „отказывается принять мир“ и „ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений“. „В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону“, — сказала Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

В Кремле говорили, что Берлин пока не запрашивал контакт, но однозначно возможность разговора Путина и Шольца не отвергали.

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