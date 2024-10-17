Квартира в центре города по разумной цене? Невозможно! Или всё же?
Можно сказать, что новый дом Kalevi Maja на улице Юхкентали – это своего рода эксклюзив, ведь в центре Таллинна уже давно непросто найти квартиру, которая соответствовала бы всем современным стандартам, но при этом была бы для многих ещё и доступной по цене.
Как показали результаты проведённого в Эстонии чуть больше месяца назад исследования, в котором приняли участие 150 экспертов в сфере недвижимости, с наибольшей вероятностью именно в центре Таллинна в ближайший год цены на жилье продолжат расти. „Проектов нового строительства, в которых основной фокус сделан на жилые помещения, в этом районе мало, и они точно не появятся в большом количестве. Однако уменьшение количества предложений не сопровождается снижением спроса, что, в конечном итоге, отражается в значительном росте цен“, — комментирует ситуацию руководитель группы предприятий 1Partner Kinnisvara Танель Тарум.
Современный дом в пяти минутах от самого центра города
По мнению многоопытного эксперта в сфере недвижимости, Kalevi Maja представляет собой редкое исключение. „Этот дом подходит прежде всего активным и энергичным людям, которые ценят преимущества жизни в самом центре города. Несмотря на то что дом расположен в центре, он достаточно тихий и приватный. Мы ставили перед собой цель построить в хорошей локации дом, откуда будет легко добраться куда угодно, но главное, чтобы в него всегда было приятно возвращаться“, — говорит Танель Тарум. И добавляет, что в доме есть подходящие квартиры как для семей, так и для строящих карьеру людей, которые предпочитают высокий темп жизни. Самая маленькая из оставшихся свободными квартир – двухкомнатная квартира площадью 41 кв. м, при этом там и в прихожей, и в спальне достаточно места для вместительного гардероба.
Здание Kalevi Maja находится на улице Юхкентали, стратегически это очень хорошее месторасположение. „Если обычно говорят о 15 минутах езды до города, то в случае с этим домом мы можем говорить о 5 минутах, потому что всё необходимое для жизни действительно находится именно так близко“, – подчеркивает Тарум. Например, на машине всего за 5 минут можно успеть в аэропорт на ранний утренний рейс – роскошь, о которой можно только мечтать, живя в других европейских столицах. Кафе, рестораны, бары и всевозможные развлечения находятся в шаговой доступности, то же самое касается нескольких зелёных парков и возможностей заниматься спортом. „Людям из других районов города приходится довольно долго добираться до стадиона и спортивного холла Kalev, а обитателям Kalevi Maja, чтобы оказаться там, достаточно просто спуститься по лестнице“, – перечисляет Тарум преимущества, которые имеют огромную ценность сегодня, когда у людей на счету каждая минута.
„Ещё несколько лет назад сердцем города был скорее Viru keskus, и жизнь кипела преимущественно там. Благодаря успешному развитию квартала Маакри центр переместился ближе к улице Лийвалайа, а проект Arter, который будет завершён в ближайшее время, придаст этому району ещё один импульс“, — говорит Тарум. В любом случае, ценность этого района увеличивается, поэтому покупка квартиры в Kalevi Maja, по его мнению, – это перспективная инвестиция.
Оригинальный и экологичный
„При создании дизайна фасадов дома архитекторы черпали вдохновение в зданиях, расположенных неподалёку, поэтому Kalevi Maja органично вписывается в окружающий пейзаж, образуя с ним единое целое, но его козырем по-прежнему остаются интерьеры“, — подчеркивает Тарум. Люди сейчас высоко ценят ощущение простора, интерьер „с характером“ и оптимальное использование пространства – в доме довольно редкие по нынешним временам высокие потолки, им соответствуют стильные межкомнатные двери высотой более двух метров и окна от пола до потолка. Недостатка в свете здесь точно не будет.
В Kalevi Maja много внимания уделяется также тишине. Внутренние стены с двойным каркасом обеспечивают хорошую звукоизоляцию внутри здания, а качественные деревянные окна с тройным стеклопакетом успешно защищают от внешнего шума. Здание соответствует энергетическому классу А, что означает не только его экологичность, но и очень приятный микроклимат в помещениях. „Вентиляция с рекуперацией тепла обеспечивает свежий воздух круглый год и позволяет держать под контролем счета за отопление. Мы также вносим свой вклад в устойчивое развитие, установив солнечные панели на крыше“, — добавляет Тарум.
У здания есть ещё некоторые особенности, которые понравятся людям, заботящимся об окружающей среде: например, собирается дождевая вода для полива зелёных насаждений вокруг здания. На самом деле со временем зелени здесь будет больше, ведь большинство квартир имеют террасу или балкон, которые словно созданы для мини-сада или кашпо с цветами.
Свободные квартиры ещё есть
Поскольку здание было достроено совсем недавно, в Kalevi Maja ещё есть около дюжины свободных квартир площадью 41,0–73,8 квадратных метра. Для каждой квартиры в подземном гараже под зданием предусмотрено парковочное место и кладовая. Планы квартир, цены, дополнительную информацию и контактные данные маклеров можно найти на сайте Kalevi Maja.