Квартира в центре города по разумной цене? Невозможно! Или всё же?

Как показали результаты проведённого в Эстонии чуть больше месяца назад исследования, в котором приняли участие 150 экспертов в сфере недвижимости, с наибольшей вероятностью именно в центре Таллинна в ближайший год цены на жилье продолжат расти. „Проектов нового строительства, в которых основной фокус сделан на жилые помещения, в этом районе мало, и они точно не появятся в большом количестве. Однако уменьшение количества предложений не сопровождается снижением спроса, что, в конечном итоге, отражается в значительном росте цен“, — комментирует ситуацию руководитель группы предприятий 1Partner Kinnisvara Танель Тарум.

Современный дом в пяти минутах от самого центра города

По мнению многоопытного эксперта в сфере недвижимости, Kalevi Maja представляет собой редкое исключение. „Этот дом подходит прежде всего активным и энергичным людям, которые ценят преимущества жизни в самом центре города. Несмотря на то что дом расположен в центре, он достаточно тихий и приватный. Мы ставили перед собой цель построить в хорошей локации дом, откуда будет легко добраться куда угодно, но главное, чтобы в него всегда было приятно возвращаться“, — говорит Танель Тарум. И добавляет, что в доме есть подходящие квартиры как для семей, так и для строящих карьеру людей, которые предпочитают высокий темп жизни. Самая маленькая из оставшихся свободными квартир – двухкомнатная квартира площадью 41 кв. м, при этом там и в прихожей, и в спальне достаточно места для вместительного гардероба.