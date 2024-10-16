Какие страны поставляют оружие России для войны в Украине?

Российские войска часто посылают десятки беспилотников „роем“, чтобы попытаться преодолеть противовоздушную оборону Украины. Часто эти рои беспилотников используются в качестве барьера, чтобы помешать украинским ПВО перехватить крылатые и баллистические ракеты, способные нанести гораздо больший ущерб.

„Шахед“ оснащен боеголовкой в носовой части и предназначен для того, чтобы зависнуть над целью до получения сигнала к удару.

Правительство Украины и западные разведслужбы также утверждают, что Иран поставляет России беспилотники „Шахед-136“ с осени 2022 года.

Иран неоднократно отрицал, что поставляет России самонаводящееся оружие, в том числе „Фатх-360“.

Они включают ограничение полетов авиакомпании Iran Air в Великобританию и Европу, а также запрет на поездки и замораживание активов иранцев, которые, как считается, имели отношение к сделке.

США, Великобритания, Франция и Германия ввели новые санкции против Ирана за поставку ракет России.

По ее словам, взамен Россия может предоставить Ирану военные технологии, возможно, включая ядерные.

„“Фатх-360“ хороша для поражения целей на относительно близком расстоянии, — говорит доктор Марина Мирон с кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона. — У России своей подобной ракеты нет“.

Ракеты „Фатх-360“ позволят России поражать украинские города и электростанции, расположенные близко к границе, и использовать имеющиеся в российском арсенале ракеты большей дальности для поражения целей в глубине страны.

Американская разведка утверждает, что десятки военнослужащих российских вооруженных сил прошли в Иране обучение использованию этих ракет. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может развернуть эти ракеты на украинском фронте осенью этого года.

Недавно Иран обвинили в заключении сделки с Россией на поставку ей 200 или более баллистических ракет малой дальности „Фатх-360“. Они имеют радиус действия 120 км и несут 150 кг взрывчатки.

В то время как западные страны пытаются ограничить возможности России по производству оружия, вводя санкции, Китай, Иран и Северная Корея, предположительно, помогают поддерживать российский ВПК в рабочем состоянии.

Правительство Ирана утверждает, что перед войной оно поставило России лишь „небольшое количество“ беспилотников.

Однако США и Европейский союз обвинили Иран в регулярных поставках в Россию, а ЕС ввел санкции против причастных к ним людей и фирм.

Ракеты и снаряды из Северной Кореи

Артиллерия — основное оружие, используемое обеими сторонами на фронте в Украине. Она не позволяет бронетехнике и пехоте противника маневрировать и продвигаться вперед.

По данным британского Королевского института оборонных исследований, в последние месяцы запасы снарядов у России в пять раз превышали украинские.

По мнению аналитиков института, это стало основной причиной того, что с зимы 2023 года Россия захватила значительные территории на востоке Украины.

В январе 2024 года украинские разведчики заявили, что обнаружили обломки двух типов баллистических ракет малой дальности, произведенных Северной Кореей, которые были выпущены по Харькову в ходе крупной воздушной атаки.

Украинские власти утверждают, что одна из них — это ракета „Хвасонг-11“, также известная как KN-23.

Это баллистическая ракета малой дальности с радиусом действия от 400 км до 690 км, которая может нести боеголовки весом до 500 кг.

С 2006 года ООН ввела санкции на торговлю с Северной Кореей, связанную с баллистическими ракетами.

Украинская разведка утверждает, что Северная Корея отправила России 50 ракет, а на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2024 года США обвинили Россию в том, что она использовала северокорейские ракеты как минимум в девяти воздушных атаках на Украину.

По данным DIA, Россия и КНДР начали переговоры о продаже оружия осенью 2022 года, а первые ракеты были отправлены из Северной Кореи в Россию осенью 2023 года для испытаний.