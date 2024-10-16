Десять мостов на Лаагна теэ ждет капитальная модернизация. С чего начнут?

В ближайшие годы десять мостов на Лаагна теэ ждёт капитальная модернизация, целью которой является улучшение их доступности для жителей.

„В Европе городское пространство планируется и оформляется таким образом, чтобы на улицах могли безопасно и самостоятельно передвигаться как 8-летние, так и 80-летние люди. Мы улучшаем качество жизни горожан, делая мосты и общественный транспорт доступными для всех“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Модернизация будет проходить постепенно, начиная с пешеходных мостов Линдакиви, Саарепийга, Паэ и Палласти, где будут созданы более удобные подходы к расположенным рядом автобусным остановкам. В зависимости от расположения и особенностей окружающих зданий для каждого моста был разработан индивидуальный проект, с которыми можно было ознакомиться в ходе публичной презентации с 6 по 20 сентября.

„Мы разработали условия проектирования для соединения автобусных остановок Kumu, Paesilla, Kotka kauplus и Laagna, расположенных вдоль Лаагна теэ, с пешеходными дорожками, чтобы обеспечить доступность для всех пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями, использующих инвалидные коляски или другие вспомогательные средства. Для того, чтобы быстро продвигаться с этим важным для жителей района проектом, мы приглашаем всех заинтересованных ознакомиться с новыми проектными условиями 18 октября“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что для каждого моста проектируется индивидуальное решение, в зависимости от его местоположения и особенностей окружающих строений.

В пятницу, 18 октября, начиная с 15:30, в управе Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) будет представлена доработанная версия проектных условий, основанная на полученной обратной связи.

Проектное решение должно предусматривать поэтапное строительство (отдельно для каждого направления – строительство пандуса и лифта). Решение по пандусам не должно зависеть от лифтов, то есть ими должны пользоваться и независимо от лифтов.