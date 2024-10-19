Играют после работы, тренируются в школах, посещаемость больше, чем на большом футболе. Как развивается эстонский футзал

Как сообщили в силламяэском клубе „Силмет“, несколько легионеров играют в эстонских клубах, но большинство из них — любители, которые получают премиальные. В то же время, профессиональные игроки „Силмета“ оформлены официально и получают зарплату в соответствии с эстонским трудовым законодательством, с выплатой налогов и прочих взносов. Профессиональные игроки выступают за „Силмет“ уже третий сезон подряд. Помимо „Силмета“, профессионалы также играли за нарвский клуб, бывшего чемпиона Эстонии по футзалу команду „Космос“, которая прекратила своё существование, а также за двукратного чемпиона Эстонии и бронзового призёра прошлого сезона, команду из Виймси, которая пропускает нынешний сезон из-за финансовых трудностей.

Дмитрий Скиперский отметил, что в эстонском большом футболе почти все клубы имеют достаточно профессионально организованный тренировочный процесс, чего нельзя сказать о футзале. Он считает, что профессионализм в футзале можно оценивать по числу тренировок и зарплатам. Например, иностранные игроки получают денежное вознаграждение, тогда как эстонские игроки в основном не являются профессионалами.

Новичками этого сезона стали команды „Копли Кулбет“ и „Саку Спортинг“, которые поднялись из первой лиги и теперь вступят в борьбу за титул чемпиона в высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футзалу.

Действующим чемпионом высшей лиги Эстонии по футзалу является силламяэский клуб „Силмет“. В новом сезоне ему предстоит встретиться с уже знакомыми соперниками, такими как „Динамо“ (Румму), „Бункер Партнер“ (Таллинн), „Равенс Футзал“ (Тарту), „Феникс“ (Йыхви) и „Нарва Юнайтед“.

Футзал становится всё более популярным благодаря своей высокой динамике, непредсказуемости и зрелищности. Игра проходит в удобных залах, где болельщики активно поддерживают команды, а события на поле развиваются стремительно. Здесь вы не увидите унылые 0:0 на табло, но счёт 5:5 — вполне обычное дело, что делает каждую игру захватывающей.

Футзал можно описать как удачное сочетание классического футбола и удобной площадки с небольшими размерами и идеальным покрытием, что позволяет игрокам полностью раскрыть свои технические навыки.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются клубы и команды в развитии футзала в Эстонии, является ограниченная доступность спортивных залов. Даже в Таллинне, несмотря на наличие финансовых возможностей, зачастую сложно найти свободное помещение для проведения тренировок и матчей.

Силламяэский клуб „НПМ Силмет“ является одним из самых молодых участников чемпионата Эстонии, и его основное внимание направлено на развитие юных игроков, которые играют ключевую роль в прогрессе футзала в стране. Менеджер и тренер „НПМ Силмет“ Артем Машинистов отметил в одном из интерьвю, что молодые игроки клуба входят в число лучших в чемпионате Эстонии, выступают за национальную сборную на международной арене и вызывают интерес со стороны зарубежных команд, что свидетельствует о правильном направлении их работы.

В эстонском футзале в основном играют футболисты, ранее игравшие в большом футболе, которым приходится переучиваться из-за значительных различий между этими видами спорта. Футзал требует от игроков универсальных навыков в самом широком смысле. Он считает важным развивать футзал с детства, чтобы у игроков был заложен необходимый фундамент. Ранее этим занимался клуб „Космос“, который уже не существует, а сейчас эту работу ведет силламяэский „НМП Силмет“. В юношеской сборной Эстонии по футзалу (U19) много игроков именно из этого клуба и региона Ида-Вирумаа. Скиперский считает, что работа с детскими командами важна для подготовки будущих игроков.

Подавляющее большинство эстонских игроков совмещают футзал с основной работой, что сказывается на их физической форме и уровне усталости. Тем не менее, они продолжают находить мотивацию, тренируются и выступают, в том числе за сборную Эстонии. Дмитрий отметил, что особенно приятно видеть такое самоотверженное отношение к делу, несмотря на то, что футзал в стране фактически находится на уровне любительской лиги.

По словам Дмитрия, Эстонский футбольный союз активно поддерживает развитие футзала в стране, уделяя особое внимание привлечению молодежи и развитию детского футзала. Есть надежда, что этот тренд сохранится в будущем. В результате таких действий была создана сборная Эстонии U19, но команде пока не хватает опыта.

Сборная Эстонии по футзалу иногда терпит поражения, но есть надежда, что мы движемся в правильном направлении.

По словам Дмитрия Скиперского, эстонский футзал возрождается. К нам снова едут иностранные специалисты и игроки, местные, глядя на них, быстро осваивают новые навыки и тактику, а уровнь чемпионата растет. Сборная Эстонии снова показвыает приличные результаты. Команда, занимающая 129-е место в мировом рейтинге, сыграла вничью с Финляндией (17-е место), минимально уступила Словении (24-е место) и добилась победы над Турцией (97-е место).

Дмитрий Скиперский подчеркнул, что футзал сталкивается с высокой конкуренцией за аренду залов с волейболом, баскетболом и флорболом. В условиях нехватки спортивных площадок аренда становится довольно дорогим удовольствием, что создает дополнительные сложности для развития футзала.

В Виймси есть школьный зал с небольшими трибунами, где регулярно будут тренироваться некоторые игроки дубля силламяэского клуба. В одной из таллиннских гуманитарных гимназий предусмотрена трансформация шведской стенки в мини-трибуны (примерно 50 мест), однако это также школьный зал. Эти площадки подходят для тренировок по футзалу, хотя некоторые тренировки могут проводиться и на меньших площадках. Дмитрий также добавил, что игроки нарвской команды, живущие в Таллинне, будут арендовать зал „Норд“ в Мустамяэ, который по ширине соответствует требованиям, но имеет меньшую длину. Здесь также планируются игры любительской лиги.

В зале на Сыле свои матчи в текущем сезоне будут проводить команды „Бункер Партнер“ и „Копли Кулбет“.

Например, в спортхолле Кристийне уже не играют из-за другого покрытия, а в зале „Калев“ планировал проводить матчи клуб из Копли, однако он и зал на Сыле остаются практически единственными залами в Таллинне с трибунами для зрителей. Другие залы, такие как в Виймси и Кийли, также периодически используются, но имеют свои ограничения.

Как дела с футзалом у соседей?

Дмитрий подчеркивает, что в Литве и Латвии ситуация с футзалом более благоприятная, особенно в плане инфраструктуры. В Латвии, занимающей 87-е место в мировом рейтинге, есть две сильные команды — „Рига“ и РФШ, в которых играют топовые легионеры. Это способствует обучению молодых игроков и повышению уровня самой сборной. Литва, занимающая соседнее с Латвией, 86-е место в мировом рейтинге, также располагает отличными аренами, так как страна в 2021 году принимала чемпионат Европы по футзалу. Более того, Латвия и Литва будут принимать чемпионат Европы-2026 по футзалу.

Финский подход в сборной Эстонии

Совсем недавно новым главным тренером сборной Эстонии по футзалу стал финский специалист Микко Кютёля, который имеет за плечами 114 матчей за сборную своей страны. Дмитрий отмечает, что, учитывая, что Микко всю свою карьеру играл только в футзале и знает позицию финской сборной в мировом рейтинге, он прекрасно понимает, каким должен быть успешный национальный коллектив.

По словам Дмитрия, Кютёля является реалистом и хорошо понимает возможности эстонского футзала. В настоящее время тренер уже посетил несколько эстонских клубов, чтобы лучше разобраться в ситуации и определить дальнейшие шаги.

Атмосфера во время матчей чемпионата Эстонии

Футзал отличается своей высокой динамикой и результативностью, и выделяется на фоне футбола. В каждом матче зрители могут увидеть эффектные голы, захватывающие комбинации и креативные индивидуальные действия игроков. Эти элементы делают игру яркой и привлекательной для болельщиков.

На матчах чемпионата Эстонии собирается много зрителей, что обусловлено проведением игр в закрытых помещениях, что особенно важно с учетом нашего климата. Футзал — это быстрый и увлекательный спорт, где события развиваются стремительно, и игроки часто радуют публику эффектными голами. Это создает уникальную атмосферу и делает каждую игру настоящим зрелищем для фанатов этого вида спорта.